29 Ekim

Bochum son saniyede galibiyeti kaçırdı

Bundesliga'nın 9. hafta açılış maçında Bochum, sahasında Mainz'le 2-2 berabere kaldı.

, Fotoğraf; Imago
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Bochum son saniyede galibiyeti kaçırdı
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27 Ekim 2023 23:43
Bundesliga'nın 9. hafta açılış maçında Bochum, sahasında Mainz'i konuk etti.

Vonovia Ruhrstadion'da oynanan ve son anları nefes kesen maçta 2-2'lik skorla puanlar paylaşıldı.

Maçın 21. dakikasında Stoger'in golüyle öne geçen Bochum ilk yarıyı önde tamamladı. İkinci yarının 59. dakikasında Schlotterbeck kendi kalesine attığı golle skorun eşitlenmesine engel olamadı.

82. dakikada Schlotterbeck bu kez kendi takımı adına attığı golle takımını öne geçirdi. 90+6'ya gelindiğinde Krauss'un golü ev sahibi ekibi adeta yıktı ve maç 2-2 sona erdi.

Bu sonuçla Bochum 5 puana yükseldi, Mainz ise 3 puanda kaldı ve son sırada kaldı.

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