Bizim Çocuklar, ABD'yi 3 dakikada yıktı

Tarih Yer Organizasyon Sonuç 01.06.2014 New Jersey Özel 1-2 29.05.2010 Philadelphia Özel 1-2 19.06.2003 St. Etienne Konfederasyon Kupası 2-1 04.09.1991 İstanbul Özel 1-1

A Milli Futbol Takımı, deplasmanda ABD ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.Connecticut eyaletinin East Hartford kentinde yer alan Pratt & Whitney Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Millilerimiz 2-1 kazandı.Mücadelede ilk golü 1. dakikada ABD'denkaydetti. A Milli Futbol Takımı'na beraberliği getiren golü ise 25. dakikadakaydetti. Bu golden 2 dakikada sonra Ay-Yıldızlılarımız, 27. dakikadanun attığı golle 2-1 öne geçti.İlk yarı, Millilerimizin 2-1 üstünlüğüyle tamamlanırken, ikinci yarıda gol sesi çıkmadı ve Bizim Çocuklar mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.Maçın henüz başında, 1. dakikada ABD'nin hızlı geliştirdiği hücumda merkezde topu alan Malik Tillman, sağ kanattan koşu gösteren Jack McGlynn'a pasını verdi. Kontrolü sağlayan McGlynn merkeze doğru ilerleyip ceza sahası yayının sağından sol ayağının içiyle uzak köşeye doğru yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.Mücadelenin 25. dakikasında ABD'nin kendi ceza sahası içerisinden hazırlık pasları ile çıkmaya çalıştığı esnada topu alan Johnny, oyunun yönünü sol kanada çevirmek isterken kendisine baskıya gelen Arda Güler, topa ayağını uzattı. Johnny'nin pasında Arda'nın ayağına çarpıp sol köşeye doğru giden top, Freese Matthew'i geçip köşeden ağlarla buluştu.Beraberlik golümüzden 2 dakika sonra, 27. dakikada Milli takımımızda orta alanda topu alan Arda Güler, sol kanattan koşu gösteren Kenan Yıldız'ı gördü. Ceza sahasına sol kanattan girmeye çalışan Kerem Aktürkoğlı rakibini ekarte etmek isterken topun hakimiyetini kaybetti. Boşta kalan topu alıp ceza alanının solundan son çizgiye inen Eren Elmalı, yerden ortasını yaptı. Kimsenin dokunamadığı top, ceza sahasının sağ çaprazında olan Oğuz Aydın'a geldi. Oğuz sol alt köşeye doğru yerden sert bir top gönderdi. Kalabalık savunmadan sekip kale alanının önüne açılan topu önünde bulan Kerem sol köşeye doğru yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.Mücadelenin 73. dakikasında Eren Elmalı, sakatlanarak kendini yere bıraktı ve kenara değişiklik işareti yaptı.Ardından Eren için sağlık ekipleri sahaya davet edildi.Milli futbolcu, oyuna devam edemedi ve 76. dakikada Eren'in yerine Mustafa Eskihellaç oyuna devam etti.Bu sonuçla birlikte Türkiye, ABD karşısında 2. galibiyetini aldı.2003 yılında Konfederasyon Kupası kapsamında Fransa'nın St. Etienne kentinde oynanan karşılaşmada Türkiye, rakibine 2-1'lik üstünlük sağladı.Şenol Güneş yönetimindeki ay-yıldızlı ekibin gollerini Tuncay Şanlı ve Okan Yılmaz kaydetti.A Milli Takım, ABD ile ilk maçını 4 Eylül 1991'de İstanbul'da oynadı.Sepp Piontek yönetimindeki milli takım, hazırlık maçında ABD'yi İnönü Stadı'nda konuk etti ve karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.Mücadeleni 30. dakikasında Erdal Keser'in golüyle öne geçen milliler, 83. dakikada Klopas'ın golüne engel olamayınca karşılaşma beraberlikle tamamlandı.Ay-yıldızlı ekip, bu maçtan önce de ABD ile son iki maçını deplasmanda oynadı ve bu iki özel karşılaşmayı da ev sahibi ekip galip tamamladı.Philadelphia'da 29 Mayıs 2010'da oynanan maçı ABD 2-1 kazandı. Milli takım, 27. dakikada Arda Turan'ın golüyle 1-0'lık üstünlüğü yakalasa da ABD ikinci yarıda Altidore ve Dempsey'in golleriyle sahadan galibiyetle ayrıldı.Türkiye, rakibiyle son kez 11 yıl önce 1 Haziran 2014'te New Jersey'de karşı karşıya geldi. Fatih Terim yönetimindeki milli takım, rakibine 2-1 mağlup oldu. Ay-yıldızlı ekibin tek golünü, 90. dakikada penaltıdan Selçuk İnan kaydetti.Türkiye ile ABD A milli takımları arasında geride kalan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.19. dakikada A Milli Takım'ın atağında ceza sahası sol çaprazından Kenan Yıldız'ın penaltı noktasına çevirdiği pasta gelişine vuran Arda Güler'in şutunda top, üstten auta gitti.23. dakikada ceza sahası dışından Orkun Kökçü'nün sert şutunda kaleci Freese meşin yuvarlağı üstten kornere çeldi.A Milli Takım, ilk yarı sonunda soyunma odasına 2-1 üstün gitti.52. dakikadaki ABD atağında De La Torre'nin sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada arka direkte Arfsten'in topa kafayla vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kale direğinin yanından auta çıktı.61. dakikada Adams'ın ceza sahası sağ çaprazdan kale önüne ortasında Tillman'ın uygun pozisyonda kafa vuruşunda top, kaleci Berke Özer'de kaldı.82. dakikada A Milli Takım'ın kontratağında Arda Güler'in pasında topla buluşan ve ceza sahasına sol çaprazdan giren Barış Alper Yılmaz'ın sert şutunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta gitti.Ay-yıldızlı takım, müsabakayı 2-1 kazandı.Pratt & WhitneyFernando Moron, Andres Vargas, Alejandro Camarena (Panama)Freese, Robinson (Dk. 46 McKenzie), Richards, Freeman, Arfsten (Dk. 65 Wright), McGlynn (Dk. 65 Sullivan), Cardoso (Dk. 46 Adams), Luna (Dk. 65 Harriel), Tillman, De La Torre, Agyemang (Dk. 74 White)Berke Özer, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü (Dk. 76 Yusuf Akçiçek), Eren Elmalı (Dk. 76 Mustafa Eskihellaç), Orkun Kökçü (Dk. 66 Kaan Ayhan), İsmail Yüksek, Oğuz Aydın (Dk. 66 Barış Alper Yılmaz), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 84 Can Uzun), Arda Güler, Kenan Yıldız (Dk. 76 İrfan Can Kahveci)Dk. 1 McGlynn (ABD), Dk. 25 Arda Güler, Dk. 27 Kerem Aktürkoğlu (Türkiye)Dk. 78 Yusuf Akçiçek (Türkiye), Dk. 85 Harriel (ABD)