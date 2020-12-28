Beşiktaş'tan Valentin Rosier harekatı

Sporting'e yeniden kiralama teklifinde bulunacak olan Beşiktaş bu kez sözleşmeye satın alma opsiyonu da koydurup 2021-22 sezonunda Valentin Rosier'in bonservisini almak istiyor.

Haber; Hürriyet
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Beşiktaş'tan Valentin Rosier harekatı
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28 Aralık 2020 11:52
Beşiktaş 1 yıllığına Sporting Lizbon'den kiraladığı ve kontratına satın alma opsiyonu koydurmadığı Valentin Rosier için devre arasında Portekiz ekibiyle masaya oturacak. Gelecek sezon için de kiralama teklifi yapacak olan siyah beyazlılar bu kez sözleşmeye satın alma opsiyonu da konacak. Beşiktaş, 2021-22 sezonu sonunda bonservisiyle almayı planladığı Fransız futbolcu da İstanbul'da yaşayıp Beşiktaş'ta kalmak istiyor.

KARTAL'DA KENDİNİ BULDU

Siyah beyazlı takımda çok mutlu olan ve Beşiktaşlı taraftarların hem beğenisi hem sevgisini kazanan Rosier, Ankaragücü maçının ardından bu konuyla ilgili olarak "Taraftarların burada kalmamı istemesi çok güzel. Demek ki iyi işler yapıyorum. Ben sahaya odaklanmış haldeyim. Bu konular için beni temsil eden kişiler var. Onlar zamanı gelince ilgileneceklerdir" demişti.

Bu arada Fransız oyuncu kariyerindeki en faydalı günleri siyah beyaz forma ile geçiriyor. Geçen sezon Portekiz'de sadece 9 lig maçında forma bulabilen Rosier gol ve asit üretememişti. Bu sezon ise henüz 7 lig maçında 3 asist yapan Rosier, profesyonel kariyerindeki ilk golünü Beşiktaş formasıyla kupada Tarsus İdman Yurdu'na karşı attı. 

 


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