Beşiktaş'tan Gökhan Gönül'e; 'Kal ve kaptanımız ol'

F.BAHÇE'NİN GÖKHAN GÖNÜL TEKLİFİ İÇİN TIKLAYIN

SERGEN YALÇIN DA ISRARCI

AHMET NUR ÇEBİ'NİN GÖKHAN GÖNÜL AÇIKLAMASI

Beşiktaş ile sözleşmesi biten Gökhan Gönül'ün önümüzdeki sezon hangi kulübün formasını giyeceği belirsizliğini koruyor. Dört yıl top koşturduğu siyah-beyazlılardan yeni sözleşme, eski kulübü Fenerbahçe'den ise transfer teklifi alan 35 yaşındaki başarılı futbolcuya siyah-beyazlılardan son bir çağrı daha geldi.Bütçeyi 30 milyon avro seviyesine çekmeye çalışan Beşiktaş, kariyerinin belki de son sözleşmesine imza atacak olan Gökhan'ın yıllık ücretinde ciddi bir indirim yapmak istiyor. Kartal'dan geçen sezon 1,7 milyon avro kazanan yıldız oyuncuya kaptanlık da teklif edildi.Siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, tecrübeli futbolcuyla yaptığı son görüşmede "Karakterli ve sevdiğimiz bir arkadaşımızsın. Seninle devam etmek istiyoruz. Eğer kalırsan takımın kaptanı sen olacaksın" dediği kaydedildi.Gökhan Gönül'ün bu teklif karşısında onur duyduğunu belirtip, düşünmek için birkaç gün süre istediği bildirildi.Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın da, 3-0 kazanılan Gençlerbirliği maçı sonrası yaptığı açıklamada, gelecek sezonun takımında Gökhan Gönül'ün de olmasını istediğini söylemişti.