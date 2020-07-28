Fenerbahçe'den Gökhan Gönül'e sürpriz teklif

Fenerbahçe'de 1+1 yıllık imza atması gündemde olan Gökhan Gönül'ün performansı yeterli görülürse sahada kalacak aksi halde teknik heyete katılacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Fenerbahçe'den Gökhan Gönül'e sürpriz teklif
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28 Temmuz 2020 08:52
Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Gökhan Gönül ile yaptığı son görüşmede tecrübeli oyuncuya farklı bir teklifle gitti.

Emre Belözoğlu, 35 yaşındaki sağ bekin tecrübesinin takıma çok şey katacağını anlatarak "1 yıl oyna. Performansına ve durumuna birlikte bakalım. Gücünü, performansını yeterli görürsen sahada olmaya devam eder bir yıl daha oynarsın. Olmazsa Fenerbahçe teknik heyetinde görev alırsın" teklifini iletti.

Bu görüşme sonrası Gökhan Gönül'ün imza atmaya yakın olduğu öğrenildi. Nabil Dirar'ın takımdan ayrılması durumunda, ve Gökhan Gönül ile anlaşılması halinde de bir yerli sağ bek ile daha anlaşma sağlanacak.



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