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Beşiktaş'ta Yevhen Konoplyanka aşkı

Ryan Babel'in gidişi sonrası sol kanat takviyesini de gündemine alan Beşiktaş, eski gözdesi Yevhen Konoplyanka için harekete geçti. Yönetim, 29 yaşındaki oyuncunun kulübü Schalke'ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifi götürdü.

Kaynak: Sabah
Beşiktaş'ta Yevhen Konoplyanka aşkı
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17 Ocak 2019 08:12
Beşiktaş transferde önceliği gideceklere verdi ancak bir yandan da takıma takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Siyah beyazlılar, bu doğrultuda Schalke ile Yevhen Konoplyanka pazarlığı yapıyor. Yönetim, 29 yaşındaki oyuncunun kulübü Schalke'ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifi götürdü. Oyuncu da gelmeye sıcak bakıyor

Konoplyanka, 3 yıldır transfer dönemlerinde hep Kartal'ın gündemindeydi. Ancak Başkan Fikret Orman ve ekibi yüksek maliyeti nedeniyle Ukraynalı futbolcuyu bir türlü kadrosuna katamamıştı.

Aradan geçen süreçte şartlar Beşiktaş'ın lehine gelişti. Geçtiğimiz sezon Alman ekibinin 12.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Sevilla'dan aldığı 29 yaşındaki futbolcu, yeni takımında düzenli forma şansı bulamadı.

Schalke'nin bu nedenle oyuncusunun ayrılığına sıcak baktığı belirtildi. Siyah-beyazlılar, Konoplyanka'yı satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.



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