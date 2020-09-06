Beşiktaş'ta veda: Enzo Roco!

Beşiktaş, Enzo Roco'nun sözleşmesini feshettiğini açıkladı.



İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama:



"2018-19 sezonundan beri Futbol A Takımımızın kadrosunda yer alan profesyonel futbolcularımızdan Enzo Roco ile olan sözleşmemizi karşılıklı anlaşarak sonlandırmış bulunmaktayız.



Kulübümüze yapmış olduğu katkılar nedeniyle Enzo Roco'ya teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dileriz."



28 yaşındaki Şilili stoper, 2018 yazında Cruz Azul'den Beşiktaş'a bonservissiz olarak transfer olmuştu. Roco, Beşiktaş kariyerinde 27 maça çıktı ve 2 gol attı.



