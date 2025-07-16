Beşiktaşlı isimden iddialı sözler: Solskjaer ligi çözdü'

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Aykut Torunoğulları, kamp kafilesi başkanlığını yaptığı Avusturya'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.
4 Temmuz'dan beri Bad Erlach kasabasında çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlı futbolcuların gerek idmanlarını yaptıkları tesisten gerekse iklim şartlarından oldukça memnun kaldığını ve kamp atmosferinin çok iyi geçtiğini belirten Torunoğulları'nın açıklamalarının satırbaşları şöyle:
"İLETİŞİM BEKLENTİMİZİN ÜSTÜNDE"
"Geçtiğimiz yıl yapılan kampla ilgili çıkan haberleri gördük. Açıkçası ben gidip görmedim ama geçen yıla göre çok çok daha iyi olduğunu herkes söylüyor. Geçtiğimiz yaz tam anlamıyla iyi bir ortam oluşmamış. Hocamız bunu da göz önüne alarak kamp süresini biraz uzun tuttu. Oyuncular arasındaki iletişim beklediğimizin de üzerinde çok şükür. Herhangi bir sakatlık gibi bir aksi durum da olmadı. Çok verimli olduğunu düşünüyorum kampın. Cuma günü de inşallah İstanbul'a döneceğiz."
"SİNERJİ HARİKA"
"Takıma yeni katılan oyuncularımız çok profesyonel oldukları için uyum sorunu yaşamadı. Çok iyi bir sinerji oluşturduk. Hem yüksek kariyerdeki arkadaşlarımız bizimle hem de genç kardeşlerimiz. Demir Ege Tıknaz, Kartal Kayra, Fahri Kerem ve Can Keleş gibi genç kardeşlerimiz de müthiş bir uyum sağlıyorlar. Onlardan da çok beklentimiz var. İyi bir dönem geçirdiğimizi düşünüyorum. Taraftarlarımızın özlediği Beşiktaş'ı en kısa zamanda sahada göreceklerini düşünüyorum."
"Oyunculara en başta buranın Beşiktaş olduğunu, Beşiktaş ruhunun önemini, taraftarın beklentisini, camianın kurduğu hayali anlatmaya çalışıyoruz. Zaten biraz konuştuğumuz zaman hepsi çok iyi anlıyorlar. Bu kamp genç, tecrübeli, yeni gelen yani bütün arkadaşlarımız için gerçekten çok faydalı oldu. Hepsi bir araya gelince çok iyi bir hava oluşturduk.
"BAŞKANIN ROLÜ BÜYÜK"
"Orkun'u ve ailesini Hollanda'dan çok eskiden tanıyorum. Yaş olarak benim oğlumun da arkadaşı. Orkun çocukluğundan beri fanatik Beşiktaş taraftarıydı. Beşiktaş denildiği zaman gözü hiçbir şeyi görmez. Onu bir gün mutlaka Beşiktaş formasıyla buluşturmak istiyorduk ve nasip oldu. Başkanımız Serdal Adalı sağ olsun, gereken her şeyi yaparak, camiamızın beklentisine cevap verdi. Burada başkanın çok büyük rolü var."
"SOLSKJAER ARTIK LİGİ ÇÖZDÜ"
"Hocamız Solskjaer çok profesyonel bir isim. Müthiş bir pozitif enerjiye sahip. Bu, oyunculara yansıyor. Bütün arkadaşlarımızın birbirine yaklaşımı, iletişimi, yüzlerinin gülerek birbirleriyle sohbet etmelerinin arkasında mutlaka hocamızın pozitif enerjisi var."
4 Temmuz'dan beri Bad Erlach kasabasında çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlı futbolcuların gerek idmanlarını yaptıkları tesisten gerekse iklim şartlarından oldukça memnun kaldığını ve kamp atmosferinin çok iyi geçtiğini belirten Torunoğulları'nın açıklamalarının satırbaşları şöyle:
"İLETİŞİM BEKLENTİMİZİN ÜSTÜNDE"
"Geçtiğimiz yıl yapılan kampla ilgili çıkan haberleri gördük. Açıkçası ben gidip görmedim ama geçen yıla göre çok çok daha iyi olduğunu herkes söylüyor. Geçtiğimiz yaz tam anlamıyla iyi bir ortam oluşmamış. Hocamız bunu da göz önüne alarak kamp süresini biraz uzun tuttu. Oyuncular arasındaki iletişim beklediğimizin de üzerinde çok şükür. Herhangi bir sakatlık gibi bir aksi durum da olmadı. Çok verimli olduğunu düşünüyorum kampın. Cuma günü de inşallah İstanbul'a döneceğiz."
"SİNERJİ HARİKA"
"Takıma yeni katılan oyuncularımız çok profesyonel oldukları için uyum sorunu yaşamadı. Çok iyi bir sinerji oluşturduk. Hem yüksek kariyerdeki arkadaşlarımız bizimle hem de genç kardeşlerimiz. Demir Ege Tıknaz, Kartal Kayra, Fahri Kerem ve Can Keleş gibi genç kardeşlerimiz de müthiş bir uyum sağlıyorlar. Onlardan da çok beklentimiz var. İyi bir dönem geçirdiğimizi düşünüyorum. Taraftarlarımızın özlediği Beşiktaş'ı en kısa zamanda sahada göreceklerini düşünüyorum."
"Oyunculara en başta buranın Beşiktaş olduğunu, Beşiktaş ruhunun önemini, taraftarın beklentisini, camianın kurduğu hayali anlatmaya çalışıyoruz. Zaten biraz konuştuğumuz zaman hepsi çok iyi anlıyorlar. Bu kamp genç, tecrübeli, yeni gelen yani bütün arkadaşlarımız için gerçekten çok faydalı oldu. Hepsi bir araya gelince çok iyi bir hava oluşturduk.
"BAŞKANIN ROLÜ BÜYÜK"
"Orkun'u ve ailesini Hollanda'dan çok eskiden tanıyorum. Yaş olarak benim oğlumun da arkadaşı. Orkun çocukluğundan beri fanatik Beşiktaş taraftarıydı. Beşiktaş denildiği zaman gözü hiçbir şeyi görmez. Onu bir gün mutlaka Beşiktaş formasıyla buluşturmak istiyorduk ve nasip oldu. Başkanımız Serdal Adalı sağ olsun, gereken her şeyi yaparak, camiamızın beklentisine cevap verdi. Burada başkanın çok büyük rolü var."
"SOLSKJAER ARTIK LİGİ ÇÖZDÜ"
"Hocamız Solskjaer çok profesyonel bir isim. Müthiş bir pozitif enerjiye sahip. Bu, oyunculara yansıyor. Bütün arkadaşlarımızın birbirine yaklaşımı, iletişimi, yüzlerinin gülerek birbirleriyle sohbet etmelerinin arkasında mutlaka hocamızın pozitif enerjisi var."