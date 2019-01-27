Beşiktaş'ın transfer gözdesi, Çin yolcusu!

Ricardo Quaresma ile yollarını ayırmaya hazırlanan ve yerine Inter'den Antonio Candreva'yı düşünen Beşiktaş'a İtalya'dan kötü haber geldi.İtalya basınının haberine göre Inter, Çin Ligi'nde Dalian Yifang takımında oynayan Yannick Carrasco'yu transfer etmek istiyor ve bu transafer için Candreva'yı takasta kullanacak.Candreva ile Inter'in yollarının büyük oranda devre arası transfer döneminde ayrılacağı ve 31 yaşındaki oyuncunun yeni durağının Çin olacağı belirtildi.Ricardo Quaresma ile yolları ayırmaya hazırlanan Beşiktaş'ın, Inter'in tecrübeli sağ açığı Antonio Candreva'nın transferi için menajeriyle görüştüğü öne sürülmüştü.İtalyan basınında yer alan habere göre; Beşiktaş, Antonio Candreva'nın menajeri Federico Pastorello ile transferin durumuna ilişkin fikir alışverişinde bulundu. Pastorello'nun da Inter'in Candreva'ya kulüp bulması yönünde kararını bildirdiği, bunun üzerine çeşitli kulüplerle görüştüklerini ilettiği yazıldı.Beşiktaş'ın henüz Inter ile hiç görüşmediği ve resmi bir teklif iletmediği, bonservis ve maaşla ilgili Pastorello'dan gelecek yanıta göre hareket edeceği kaydedildi.