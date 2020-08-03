Transferde önceliği savunmaya veren Beşiktaş iki koldan birden çalışıyor. Siyahbeyazlılar stopere yapmayı planladığı iki takviyeden ilkini Alanyaspor'dan Welinton ile gerçekleştirirken, -'dan ise haber bekliyor.



SÖZLEŞMESİNDE SÜRPRİZ MADDE



Sezonun ikinci yarısını Sampdoria'da kiralık olarak geçiren Japon oyuncunun sözleşmesindeki sürpriz bir madde ortaya çıktı. 1.89 boyundaki stoperin Sampdoria ile yaptığı sözleşmede 10 maç ve üzeri oynaması halinde kontratın 1 yıl uzaması öngörülmüştü. Ancak Yoshida +1 opsiyonu da kendi eline aldı.



"WELİNTON İLE UYUM SAĞLAR"



Serie A'da bu sezon İtalyan ekibiyle 14 maça çıkan Japon oyuncu, takımın önemli isimlerinden oldu. Yoshida'ya teklifini yapan Beşiktaş, şimdi Japon futbolcunun geleceği ile ilgili vereceği kararı bekliyor.



Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Welinton ve Yoshida'nın iyi bir ikili olacağı için bu transferde ısrarcı olduğu belirtildi. Hava toplarındaki üstünlüğü ile dikkat çeken 31 yaşındaki futbolcu topu oyuna sokmada da etkili bir isim.







