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Beşiktaş yönetiminden Solskjaer'e tam destek!

Shakhtar Donetsk'e karşı alınan çift maçlık yenilginin ardından eleştirilerin hedefi olan Ole Gunnar Solskjaer'e, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan güvenoyu geldi. Adalı, ayrılık iddialarını yalanlayarak Solskjaer'in arkasında durduklarını açıkladı.

calendar 02 Ağustos 2025 11:21 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2025 11:37
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş yönetiminden Solskjaer'e tam destek!
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UEFA Avrupa Ligi'nde Shakhtar Donetsk eşleşmesinin iki maçında da mağlup olan Beşiktaş'ta, başarısızlığın sorumluları aranmaya başladı.

Bu durumda gözler ilk olarak Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'e çevrildi. 52 yaşındaki teknik adam, müsabakanın hemen ardından kendisine sorulan, "İstifayı düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Beşiktaş'ın ortaya koyduğu proje için doğru kişiyim. Görevime devam edeceğim" cevabını vermişti.

Yazılı basında ve sosyal medya platformlarında çıkan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın, takımın gösterdiği kötü performansa sinirlendiği ve yönetimi olağanüstü toplayıp Solskjaer'in geleceğini masaya yatıracağını iddia eden haberler gündemde yer aldı.

SERDAL ADALI'DAN OLE'YE DESTEK

Bu konuyla ilgili olarak Hürriyet'e açıklamada bulunan Adalı, Norveçli teknik adam ile ayrılığın yaşanmayacağını net biçimde belirtirken, sonuna kadar onun yanında olacaklarını ifade etti. 


 

 

 

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