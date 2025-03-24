Beşiktaş ve Galatasaray transferde karşı karşıya: Reguilon

Tottenham forması giyen Sergio Reguilon, Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer listesinde bulunuyor.

, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş ve Galatasaray transferde karşı karşıya: Reguilon
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24 Mart 2025 12:19
Son güncelleme 24 Mart 2025 12:30

Süper Lig'deki ezeli rakipler Beşiktaş ve Galatasaray transferde karşı karşıya gelebilir.

Estadio Deportivo'da yer alan habere göre; ezeli rakipler Tottenham'da forma giyen Sergio Reguilon'u kadrosuna katmak istiyor.

28 yaşındaki oyuncu için Beşiktaş'ın önceki transfer döneminde girişimi vardı. Siyah beyazlılar, bu yaz tekrar transfer için harekete geçecek.

SKOR KATKISI YAPAMADI

Reguilon'un takımı Tottenham'la sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. Sergio Reguilon, bu sezon toplamda 5 maça çıkarken, 242 dakika sahada kaldı. İspanyol sol bek bu müsabakalarda skor katkısı yapamadı. 

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