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Beşiktaş ve Başakşehir'in Konferans Ligi'nde rakipleri

UEFA Konferans Ligi'nde ön eleme turunda kura çekimi gerçekleştirildi. Beşiktaş ve Başakşehir'in rakipleri belli oldu.

calendar 21 Temmuz 2025 14:59 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2025 15:24
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş ve Başakşehir'in Konferans Ligi'nde rakipleri
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UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turu kurası gerçekleştirildi.

İkinci eleme turunda Bulgaristan temsilcisi Cherno More'yi geçmesi durumunda RAMS Başakşehir'in ve Avrupa Ligi'nde Shakhtar Donetsk'e elenmesi halinde Beşiktaş'ın olası eşleşmeleri bu kurayla belli oldu.

Beşiktaş ise Shakhtar Donetsk'e elenirse Konferans Ligi'nde St. Patrick / Kalju eşleşmesi galibiyle karşı karşıya gelecek.

Başakşehir, turu geçerse Viking / Koper eşleşmesi galibi ile karşılaşacak.

 

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