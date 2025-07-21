Beşiktaş ve Başakşehir'in Konferans Ligi'nde rakipleri

UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turu kurası gerçekleştirildi.
İkinci eleme turunda Bulgaristan temsilcisi Cherno More'yi geçmesi durumunda RAMS Başakşehir'in ve Avrupa Ligi'nde Shakhtar Donetsk'e elenmesi halinde Beşiktaş'ın olası eşleşmeleri bu kurayla belli oldu.
Beşiktaş ise Shakhtar Donetsk'e elenirse Konferans Ligi'nde St. Patrick / Kalju eşleşmesi galibiyle karşı karşıya gelecek.
Başakşehir, turu geçerse Viking / Koper eşleşmesi galibi ile karşılaşacak.
İkinci eleme turunda Bulgaristan temsilcisi Cherno More'yi geçmesi durumunda RAMS Başakşehir'in ve Avrupa Ligi'nde Shakhtar Donetsk'e elenmesi halinde Beşiktaş'ın olası eşleşmeleri bu kurayla belli oldu.
Beşiktaş ise Shakhtar Donetsk'e elenirse Konferans Ligi'nde St. Patrick / Kalju eşleşmesi galibiyle karşı karşıya gelecek.
Başakşehir, turu geçerse Viking / Koper eşleşmesi galibi ile karşılaşacak.