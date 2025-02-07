Beşiktaş, transferi açıkladı: Keny Arroyo

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, kadrosuna genç yıldız takviyesi yaptı.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Siyah-Beyazlılar, Independiente forması giyen 18 yaşındaki sağ kanat Keny Arroyo'yu kadrosuna kattığını duyurdu.
Beşiktaş, yaptığı açıklamada Arroyo'nun sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için 8 Şubat Cumartesi günü İstanbul'a geleceğini bildirdi.
Independiente, genç oyuncunun bonservisiyle Beşiktaş'a transfer olduğunu ve anlaşmada sonraki satıştan pay maddesi olduğunu duyurdu.
Keny Arroyo, Beşiktaş'ın ara transfer dönemindeki ilk hamlesi oldu.
İşte Beşiktaş'ın açıklaması;
"Kulübümüz, Independiente del Valle kulübünde forma giyen Keny Alexander Arroyo Alvarado'nun transferi için oyuncunun kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına varmıştır.
Keny Arroyo, sağlık kontrolleri ve Transfer görüşmelerinin tamamlanması için 8 Şubat Cumartesi günü İstanbul'a gelecektir."
14 GOLE KATKI
18 yaşındaki Ekvadorlu kanat oyuncusu bu sezon Independiente del Valle formasıyla çıktığı 48 maçta 6 gol 8 asistlik performans gösterdi.
Arroyo'nun piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.
KENY ARROYO'NUN KARİYERİ
Keny Arroyo, 14 Şubat 2006 tarihinde Ekvador'da dünyaya geldi.
Independiente del Valle altyapısında yetişen genç futbolcu, sergilediği performansla A takıma yükselme başarısı gösterdi.
Arroyo, 2 kez de Ekvador Milli Takımı formasını giydi.
Siyah-Beyazlılar, Independiente forması giyen 18 yaşındaki sağ kanat Keny Arroyo'yu kadrosuna kattığını duyurdu.
Beşiktaş, yaptığı açıklamada Arroyo'nun sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için 8 Şubat Cumartesi günü İstanbul'a geleceğini bildirdi.
Independiente, genç oyuncunun bonservisiyle Beşiktaş'a transfer olduğunu ve anlaşmada sonraki satıştan pay maddesi olduğunu duyurdu.
Keny Arroyo, Beşiktaş'ın ara transfer dönemindeki ilk hamlesi oldu.
İşte Beşiktaş'ın açıklaması;
"Kulübümüz, Independiente del Valle kulübünde forma giyen Keny Alexander Arroyo Alvarado'nun transferi için oyuncunun kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına varmıştır.
Keny Arroyo, sağlık kontrolleri ve Transfer görüşmelerinin tamamlanması için 8 Şubat Cumartesi günü İstanbul'a gelecektir."
14 GOLE KATKI
18 yaşındaki Ekvadorlu kanat oyuncusu bu sezon Independiente del Valle formasıyla çıktığı 48 maçta 6 gol 8 asistlik performans gösterdi.
Arroyo'nun piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.
KENY ARROYO'NUN KARİYERİ
Keny Arroyo, 14 Şubat 2006 tarihinde Ekvador'da dünyaya geldi.
Independiente del Valle altyapısında yetişen genç futbolcu, sergilediği performansla A takıma yükselme başarısı gösterdi.
Arroyo, 2 kez de Ekvador Milli Takımı formasını giydi.