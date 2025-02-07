Beşiktaş, transferi açıkladı: Keny Arroyo



Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş , kadrosuna genç yıldız takviyesi yaptı.





Siyah-Beyazlılar, Independiente forması giyen 18 yaşındaki sağ kanat Keny Arroyo'yu kadrosuna kattığını duyurdu.Beşiktaş, yaptığı açıklamada Arroyo'nun sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için 8 Şubat Cumartesi günü İstanbul'a geleceğini bildirdi.Independiente, genç oyuncunun bonservisiyle Beşiktaş'a transfer olduğunu ve anlaşmada sonraki satıştan pay maddesi olduğunu duyurdu.Keny Arroyo, Beşiktaş'ın ara transfer dönemindeki ilk hamlesi oldu.İşte Beşiktaş'ın açıklaması;18 yaşındaki Ekvadorlu kanat oyuncusu bu sezon Independiente del Valle formasıyla çıktığı 48 maçta 6 gol 8 asistlik performans gösterdi.Arroyo'nun piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.Keny Arroyo, 14 Şubat 2006 tarihinde Ekvador'da dünyaya geldi.Independiente del Valle altyapısında yetişen genç futbolcu, sergilediği performansla A takıma yükselme başarısı gösterdi.Arroyo, 2 kez de Ekvador Milli Takımı formasını giydi.