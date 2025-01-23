Beşiktaş'tan transferde 2 yıldız birden!

Teknik direktörlük koltuğuna Ole Gunnar Solskjaer'i getirmesiyle birlikte yeni bir başlangıç yapmak isteyen Beşiktaş Yönetimi, transferde gaza bastı. Yapılacak takviyelerden ilkinin, forvet hattı için olması bekleniyor.
BEŞİKTAŞ'TAN ÇİFTE ATAK
Beşiktaş, transferde gaza bastı. Yapılacak takviyelerden ilkinin, forvet hattı için olması bekleniyor. Ülkemizde daha önce Trabzonspor forması da giyen Paul Onuachu, forvet listesinin ilk sırasında yer alıyor. Şu anda Premier Lig ekiplerinden Southampton formasını giyen Nijeryalı'nın, 2026 sezonun sonuna kadar kontratı bulunuyor.
SÜRE BULAMADIĞI İÇİN...
Bu sezon 14 maçta 1 gol atan ve yalnızca 401 dakika sahada kalabilen 30 yaşındaki santrfor, yeterli süreleri bulamadığı için takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor. Onuachu'nun da ülkeyi tanıması sebebiyle bu transferde Beşiktaş'ın önünün açılması bekleniyor. Kara Kartal ise Southampton'a, satın alma opsiyonu ile kiralama önerisinde bulunacak.
Taraflar arasında yapılacak görüşmelerin ardından transferin resmi olarak açıklanması planlanıyor. Siyah-Beyazlı ekibin kanat transferi için rotasıda yine bir Ada ekibi olacak.
İKNA EDİLMESİ GEREKİYOR
Şu anda Fulham'da forma giyen ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Adama Traore, listenin üst sıralarında bulunuyor. Sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle yönetim, bu transferi düşük bir maliyet ile bitirmenin peşinde. Fulham, bu transferin satışına şu an için onay vermiş durumda. Ancak İspanyol oyuncunun da ikna edilmesi gerekiyor. Bu doğrultuda Traore ile özel bir görüşme gerçekleştirilmesi planlar içerisinde yer alıyor.
BEŞİKTAŞ'TAN ÇİFTE ATAK
Beşiktaş, transferde gaza bastı. Yapılacak takviyelerden ilkinin, forvet hattı için olması bekleniyor. Ülkemizde daha önce Trabzonspor forması da giyen Paul Onuachu, forvet listesinin ilk sırasında yer alıyor. Şu anda Premier Lig ekiplerinden Southampton formasını giyen Nijeryalı'nın, 2026 sezonun sonuna kadar kontratı bulunuyor.
SÜRE BULAMADIĞI İÇİN...
Bu sezon 14 maçta 1 gol atan ve yalnızca 401 dakika sahada kalabilen 30 yaşındaki santrfor, yeterli süreleri bulamadığı için takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor. Onuachu'nun da ülkeyi tanıması sebebiyle bu transferde Beşiktaş'ın önünün açılması bekleniyor. Kara Kartal ise Southampton'a, satın alma opsiyonu ile kiralama önerisinde bulunacak.
Taraflar arasında yapılacak görüşmelerin ardından transferin resmi olarak açıklanması planlanıyor. Siyah-Beyazlı ekibin kanat transferi için rotasıda yine bir Ada ekibi olacak.
İKNA EDİLMESİ GEREKİYOR
Şu anda Fulham'da forma giyen ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Adama Traore, listenin üst sıralarında bulunuyor. Sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle yönetim, bu transferi düşük bir maliyet ile bitirmenin peşinde. Fulham, bu transferin satışına şu an için onay vermiş durumda. Ancak İspanyol oyuncunun da ikna edilmesi gerekiyor. Bu doğrultuda Traore ile özel bir görüşme gerçekleştirilmesi planlar içerisinde yer alıyor.