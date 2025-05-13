Yaz transfer dönemi çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta en önemli gündem maddesi forvet transferi...



Başkan Serdal Adalı, gol yollarındaki sıkıntıyı net bir şekilde çözmeyi hedeflerken geniş bir liste üzerinde çalışmalar sürüyor.



Beşiktaş'ın forvet listesine giren isimlerden birisi de Tammy Abraham oldu. Roma'nın sezon başında Milan'a kiraladığı 27 yaşındaki futbolcu da değerlendirmeye alınırken diğer adaylardaki duruma göre harekete geçilecek.



2027'YE KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR



Roma'ya 2021'de Jose Mourinho döneminde Chelsea'den 41 milyon Euro bonservisle transfer edilen Abraham, bu sezon başında ise Milan'a kiralanmıştı. Abraham'ın Roma ile 2027 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.



PERFORMANSI



Abraham, Roma'da 120 maçta 86 kez 11'de başlarken 37 gol kaydetti. Milan'da ise 43 maçın sadece 17'sine 11 başlayan ve genelde sonradan oyuna giren Abraham, 10 gol ve 5 asiste imza attı.



