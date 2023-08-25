çalışmaları doğrultusunda önceliği stoper bölgesine verengündeme sürpriz bir isim geldi:Sky Sports'un haberine göre;ve yakın zamanda resmi bir girişimde bulunmaya hazırlanıyor.Haberde, 29 yaşındaki oyuncunun Newcastle United'da mutlu olduğu ancak daha fazla oynayabileceği bir kulübe transfer olma fikrine de açık olduğu belirtildi.Geçtiğimiz sezon Newcastle United ile 11 resmi maça çıkan İngiliz stoper, 1 gol kaydetmeyi başarmıştı.29 yaşındaki İngiliz oyuncu Jamaal Lascelles, stoper bölgesinde forma giyiyor. 1.88 boyundaki oyuncu, kariyeri boyunca Nottingham Forest, Stevenage ve Newcastle United takımlarında forma giydi ve çıktığı 302 maçta 19 gol 5 asistlik performans gösterdi.