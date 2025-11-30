30 Kasım
Karagümrük-Beşiktaş
0-2
30 Kasım
Antalyaspor-Göztepe
1-2
30 Kasım
FC Twente-Alkmaar
1-0
30 Kasım
Telstar-Feyenoord
1-2
30 Kasım
Go Ahead Eagles-FC Utrecht
2-2
30 Kasım
PSV Eindhoven-FC Volendam
3-0
30 Kasım
Lyon-Nantes
0-023'
30 Kasım
Lorient-Nice
3-1
30 Kasım
Le Havre-Lille
0-1
30 Kasım
Angers-Lens
1-2
30 Kasım
Strasbourg-Brest
1-2
30 Kasım
Roma-SSC Napoli
0-022'
30 Kasım
Atalanta-Fiorentina
2-0
30 Kasım
Pisa-Inter
0-2
30 Kasım
Lecce-Torino
2-1
30 Kasım
Celta Vigo-Espanyol
0-1
30 Kasım
Girona-Real Madrid
0-07'
30 Kasım
Sevilla-Real Betis
0-2
30 Kasım
Real Sociedad-Villarreal
2-3
30 Kasım
Chelsea-Arsenal
1-1
30 Kasım
West Ham United-Liverpool
0-2
30 Kasım
N. Forest-Brighton
0-2
30 Kasım
Aston Villa-Wolves
1-0
30 Kasım
C.Palace-M. United
1-2
30 Kasım
Freiburg-Mainz 05
4-079'
30 Kasım
E. Frankfurt-Wolfsburg
1-1
30 Kasım
Hamburger SV-VfB Stuttgart
2-1
30 Kasım
Bodrum FK-Arca Çorum FK
4-0
30 Kasım
Sivasspor-Boluspor
1-0
30 Kasım
Sarıyer-Bandırmaspor
1-0
30 Kasım
Ajax-FC Groningen
0-0IPT

Beşiktaş'tan Rafa Silva ve transfer açıklaması!

Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç, galibiyet sonrası Rafa Silva'nın durumu ve transfer dönemi hakkında konuştu.

30 Kasım 2025 22:23
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'tan Rafa Silva ve transfer açıklaması!
Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç, Fatih Karagümrük galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

"RAFA'YI KAZANACAĞIZ"

Rafa Silva'nın durumu hakkında Kılıç, "Rafa Silva çalışıyor. Biraz antrenman eksiği var. Kazanacağız diye düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.


"HER GÜN TOPLANTI YAPIYORUZ"

Sergen Yalçın ile her gün toplantı yaptıklarını belirten Kılıç, "Geçen hafta 4 maçımızın kaldığını söylemiştik. Şimdi 3 maçımız kaldı. 3 maçımız da alarak ligi en iyi yerde bitireceğiz. Hocamızla her gün toplantı yapıyoruz. Ocak ayında takımımıza takviyelerimizi yapacağız. Ligin sonunda da en iyi yerde bitirmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

"4-5 TRANSFER PLANLIYORUZ"

Transfer konusuna da değinen Kılıç, "Sergen hoca eksik bölgelere transferler istedi. Devre arasında 4-5 transfer yapmayı planlıyoruz." dedi.

Son olarak Kılıç, "Takımımız farkındaysanız her gün daha iyiye gidiyor. Çok yeniler. Bu sene 8-9 tane yeni oyuncu geldi. Birbirlerine alışma süreçleri var. İyi bir takım olacağız." dedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
6 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
