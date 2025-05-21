Yeni sezonda önceliğini forvet ve orta saha transferine veren siyah beyazlılar çok önemli isimleri gündemine almış durumda.



Hücumda çok sayıda isimle temasta bulunan yönetim, orta alanda da Gedson Fernandes'in yanına uyum sağlayacak bir oyuncu arıyor.



Siyah- beyazlılarda gündeme gelen son isim ise sezon sonunda İtalyan ekibi Atalanta ile sözleşmesi sona erecek olan Mario Pasalic.



30 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu için yönetim ilerleyen günlerde harekete geçecek.



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İMZA PARASI VERİLECEK



Bonservis bedeli ödemeden Pasalic'i renklerine katmak isteyen siyah-beyazlılar, oyuncuya Atalanta'da kazandığı 1.8 milyon euro'luk maaşın üzerinde bir teklifte bulunarak ikna etmeye çalışacak.



Ayrıca imza parası ödemeye hazır olan yönetim, Avrupa'dan da teklifler alan Hırvat orta sahaya siyahbeyazlı formayı giydirmeye çalışacak.



PERFORMANSI



Ara transfer döneminde de Türk takımlarıyla ismi anılan Pasalic, bu sezon Serie A'da 33 maçta forma giyerken 3 gol attı ve 4 asist kaydetti.



