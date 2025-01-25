Beşiktaş'tan Onuachu teklifine revize!

Beşiktaş, Southampton'un golcüsü Paul Onuachu ile görüşmelere başladı. İyi bir teklif yapan yönetim, futbolcudan haber bekliyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Instagram
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Beşiktaş'tan Onuachu teklifine revize!
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25 Ocak 2025 10:44
Athletic Bilbao karşısında takımın gösterdiği performans ve alınan skordan sonra Serdal Adalı başkanlığındaki yönetim şimdi ve gelecek sezon için kesenin ağzını açtı.

İddialı bir takım kurmak için harekete geçen Beşiktaş, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in talimatları doğrultusunda listedeki oyuncularla temas kurmaya başladı.

İngiliz spor basınına göre daha önce bordo-mavili takımda kiralık oynayan ve Southampton'a geri dönen forvet oyuncusu Paul Onuachu'ya siyah-beyazlı yönetimin bu sezon için kiralık teklifinde bulunduğu belirtildi.

Sonrasında ise gelecek sezon için futbolcu ile anlaşma yoluna gidileceği ifade edildi.

BU SEZON KAYIP

Bu sezon Southampton ile 14 maçta forma giyen futbolcu 401 dakika süre bulabildi.

Nijeryalı oyuncunun Southampton ile sözleşmesi 2026'da bitiyor.

Onuachu da yeniden Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor.

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