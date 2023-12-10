Beşiktaş'tan Gedson ve Umut için açıklama

Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe maçında sakatlık yaşayan Gedson Fernandes ve Umut Meraş'ın sağlık durumları hakkında açıklama yaptı.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş'tan Gedson ve Umut için açıklama
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Aralık 2023 14:25
Son güncelleme 10 Aralık 2023 14:30
Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe maçında sakatlık yaşayan Gedson Fernandes ve Umut Meraş'ın sağlık durumları hakkında açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada; Gedson'un sol ayak bileği dış yan bağ kompleksinde gerilme, Umut'un ise alt baldır arka adalesinde (Soleus) gerilme ve kısmi yırtık tespit edildiği açıklandı.

İki futbolcunun da 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama;

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynadığı müsabakada sol ayak bileği burkulması nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Gedson Fernandes'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde sol ayak bileği dış yan bağ kompleksinde gerilme saptanmıştır.

Aynı müsabakada sol alt baldır arka adalesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen futbolcumuz Umut Meraş'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde alt baldır arka adalesinde (Soleus) gerilme ve kısmi yırtık tespit edilmiştir.

Gedson Fernandes ile Umut Meraş'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery