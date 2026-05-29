Beşiktaş'tan Gabriele Guarino'ya yakın takip

Beşiktaş, Empoli forması giyen savunma oyuncusu Gabriele Guarino'yu yakın takibe aldı.

calendar 29 Mayıs 2026 09:34
Haber: Sabah
Şampiyonluk mücadelesi verecek bir kadro oluşturmak için yoğun mesai harcayan Beşiktaş'ta futbol direktörü Önder Özen'den dikkat çeken transfer önerisi geldi.

ÖNDER ÖZEN'DEN YÖNETİME MESAJ

56 yaşındaki futbol adamı, Serie B temsilcisi Empoli'de sergilediği başarılı performansla dev takımların radarına giren 22 yaşındaki Gabriele Guarino'yu yönetime tavsiye etti.

Özen, 1.93'lük stoperin siyah-beyazlı takımın savunmadaki problemlerini kökten çözeceğine inanıyor.

Piyasa değeri 2.5 milyon euro olarak gösterilen ve kulübü Empoli ile 2028 yılına kadar mukavelesi bulunan Guarino için Beşiktaş yönetiminin hamle yapması bekleniyor. Henüz 22 yaşında olan İtalyan savunmacı, hızlı ve hamleli oyun tarzıyla Trendyol Süper Lig'in fiziksel sertliğine uyum sağlayacak nitelikte. Genç yaşı ve 2004 yılı sonrası doğan oyuncu statüsüne uyumluluğu da Beşiktaş için gelecekte yüksek bonservis beklentisi yaratabilir.

RAKİPLER BOLOGNA VE TORINO

Beşiktaş'ın göz hapsine aldığı İtalyan savunmacının birçok talibi bulunuyor. Serie A'dan Torino, Guarino'yu mercek altına aldı. Savunma rotasyonunu potansiyelli isimlerle genişletmek isteyen Bologna da pusuda bekleyen kulüplerden biri olarak ön plana çıkıyor.

Gabriele Guarino 1.93'lük boyunun verdiği avantajla hücuma da önemli katkılar yapıyor. Serie B'de Empoli forması altında bu sezon 35 karşılaşmada boy gösteren genç savunmacı, 3 kez ağları havalandırırken, 2 de asist yaparak beğeni topladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
