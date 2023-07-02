Beşiktaş'tan Djiku için resmi teklif!

Gelecek sezonda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, savunma bölgesini güçlendirmek adına bir süredir Alexander Djiku ile ilgileniyordu.
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Beşiktaş, Strasbourg ile sözleşmesi sona eren Ganalı stoper Alexander Djiku'ya resmi teklif yaptı.
Siyah-beyazlı ekip Djiku'dan gelecek yanıtı beklemeye başladı.
LILLE TALİP
Fransız medyasında çıkan haberlere göre; Djiku'ya Beşiktaş'ın dışında Lille kulübü de talip.
31 KARŞILAŞMADA FORMA GİYDİ
Geride bıraktığımız sezonda 31 kez Strasbourg formasını giyen Djiku, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Beşiktaş, Strasbourg ile sözleşmesi sona eren Ganalı stoper Alexander Djiku'ya resmi teklif yaptı.
Siyah-beyazlı ekip Djiku'dan gelecek yanıtı beklemeye başladı.
LILLE TALİP
Fransız medyasında çıkan haberlere göre; Djiku'ya Beşiktaş'ın dışında Lille kulübü de talip.
31 KARŞILAŞMADA FORMA GİYDİ
Geride bıraktığımız sezonda 31 kez Strasbourg formasını giyen Djiku, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
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