Beşiktaş'tan Athletic Bilbao'ya yanıt: "Sahada sonuna kadar savaşırız"

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak olan La Liga temsilcisi Athletic Bilbao, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Siyah Beyazlılar'ın İspanyol kulübüne yanıtı ise dikkat çekti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'tan Athletic Bilbao'ya yanıt: 'Sahada sonuna kadar savaşırız'
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20 Ocak 2025 19:29
Son güncelleme 20 Ocak 2025 19:32
UEFA Avrupa Ligi'nde takımlar, yeni formattaki 7. maçlarını oynamaya hazırlanıyor. Temsilcilerimizden Beşiktaş, 22 Ocak Çarşamba günü saat 18:30'da La Liga ekibi Athletic Bilbao ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yeni teknik direktörleri Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde sürdürüyor.

Karşılaşmaya günler kala, Bilbao'nun resmi sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım geldi. "Şampiyonlar arasında savaş" notu ile paylaşılan gönderi, Türk futbolseverler tarafından etkileşim yağmuruna tutuldu.

Beşiktaş ise bu paylaşıma; "Sahada sonuna kadar savaşırız ama kalplerimiz barış için atar. İyi olan kazansın." yanıtını verdi.

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