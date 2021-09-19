Beşiktaş'tan 250 milyon TL'lik anlaşma kapıda

Beşiktaş'ın uzun süredir yürüttüğü Fan Token görüşmelerinde artık son aşamaya gelindi.

Haber; Sabah
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Beşiktaş'tan 250 milyon TL'lik anlaşma kapıda
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19 Eylül 2021 11:51
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne katılıp kasasını doldururken, yeni sponsorluklar da geliyor.

Beşiktaş'ın uzun süredir yürüttüğü Fan Token görüşmelerinde sona yaklaşıldı. 2. Başkan Adnan Dalgakıran'ın yürüttüğü görüşmelerde bir firmayla anlaşma aşamasına gelindi.

Resmi imza sonrasında kasaya 250 milyon TL girmesi beklenirken, tokendan elde edilecek diğer kazançlarla 1 milyar TL sınırına ulaşılması bekleniyor. 

 

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