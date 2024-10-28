Beşiktaş'ta yönetimden derbi öncesi moral ziyareti

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, derbi öncesi takımla görüşme yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta yönetimden derbi öncesi moral ziyareti
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28 Ekim 2024 18:34
Son güncelleme 28 Ekim 2024 18:38
Süper Lig'de Beşiktaş'ın Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacağı maç öncesi, siyah-beyazlı takıma yönetimden destek geldi.

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Galatasaray derbisi öncesi takıma başarılar diledi.

Öte yandan Hüseyin Yücel yaptığı kısa konuşmada, futbolculara ve takıma inandıklarını belirterek, camianın galibiyet beklediğini hatırlattı.



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