Beşiktaş'ta yönetimden derbi öncesi moral ziyareti

Süper Lig'de Beşiktaş'ın Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacağı maç öncesi, siyah-beyazlı takıma yönetimden destek geldi.
Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Galatasaray derbisi öncesi takıma başarılar diledi.
Öte yandan Hüseyin Yücel yaptığı kısa konuşmada, futbolculara ve takıma inandıklarını belirterek, camianın galibiyet beklediğini hatırlattı.
Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Galatasaray derbisi öncesi takıma başarılar diledi.
Öte yandan Hüseyin Yücel yaptığı kısa konuşmada, futbolculara ve takıma inandıklarını belirterek, camianın galibiyet beklediğini hatırlattı.