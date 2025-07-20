Beşiktaş'ta yeniden Semedo

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gündem sağ bek.
Kyle Walker-Peters'tan vazgeçen siyah-beyazlıların daha önce de gündemine gelen ve teklif yaptığı Nelson Semedo için yeniden harekete geçtiği öğrenildi. Wolverhampton ile sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki Portekizli sağ bekin menajeriyle temasa geçen siyah-beyazlıların deneyimli futbolcu için ilerleyen günlerde yeniden teklif yapacağı da gelen haberler arasında.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın sağ bek transferini bu hafta içinde bitirmek istediği ve hafta boyunca bek transferi konusunda somut gelişmeler yaşanabileceği de gelen haberler arasında.
Geçtiğimiz sezon İngiliz ekibiyle 38 maçta boy gösteren Semedo gol sevinci yaşayamazken 5 asist kaydetti.
Kyle Walker-Peters'tan vazgeçen siyah-beyazlıların daha önce de gündemine gelen ve teklif yaptığı Nelson Semedo için yeniden harekete geçtiği öğrenildi. Wolverhampton ile sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki Portekizli sağ bekin menajeriyle temasa geçen siyah-beyazlıların deneyimli futbolcu için ilerleyen günlerde yeniden teklif yapacağı da gelen haberler arasında.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın sağ bek transferini bu hafta içinde bitirmek istediği ve hafta boyunca bek transferi konusunda somut gelişmeler yaşanabileceği de gelen haberler arasında.
Geçtiğimiz sezon İngiliz ekibiyle 38 maçta boy gösteren Semedo gol sevinci yaşayamazken 5 asist kaydetti.