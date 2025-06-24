Beşiktaş'ta yeni gündem: Vedat Muriqi

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Beşiktaş, transfer çalışmaları için harekete geçti. Ciro Immobile ve Semih Kılıçsoy ile yollarını ayırması beklenen Beşiktaş'ta, forvet için sürpriz bir aday gündeme geldi.
Siyah-beyazlılar, La Liga ekiplerinden Real Mallorca forması giyen Vedat Muriqi'yi transfer listesine ekledi.
MURIQI GELMEYE SICAK BAKIYOR
Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe'deki etkileyici performansıyla dikkatleri üzerine çeken ve Real Mallorca kulübüne 21 milyon euro bonservisle transfer olan Muriqi, Mallorca formasıyla geçirdiği 3.5 sezonun ardından Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor.
Kosovalı golcü, Mallorca formasıyla 118 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda ise 35 gol ve 11 asist katkısı yaptı.
Siyah-beyazlılar, La Liga ekiplerinden Real Mallorca forması giyen Vedat Muriqi'yi transfer listesine ekledi.
MURIQI GELMEYE SICAK BAKIYOR
Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe'deki etkileyici performansıyla dikkatleri üzerine çeken ve Real Mallorca kulübüne 21 milyon euro bonservisle transfer olan Muriqi, Mallorca formasıyla geçirdiği 3.5 sezonun ardından Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor.
Kosovalı golcü, Mallorca formasıyla 118 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda ise 35 gol ve 11 asist katkısı yaptı.
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