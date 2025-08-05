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Beşiktaş'ta UEFA listesine yeni isim!

Beşiktaş, UEFA listesinde Gedson Fernandes'in yerine Jean Onana'yı dahil etti.

calendar 05 Ağustos 2025 00:28 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2025 00:32
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta UEFA listesine yeni isim!
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Beşiktaş'ta UEFA Avrupa Konferans Ligi kadrosunda değişiklik yapıldı. 

Siyah-beyazlılarda, Spartak Moskova'ya transfer olan Gedson Fernandes'in yerine Jean Onana UEFA listesine dahil edildi.

Öte yandan Emrecan Uzunhan ve Alex-Oxlade Chamberlain de Avrupa listesinde yer almadı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda 7 Ağustos Perşembe günü saat 21:45'te St. Patrick ile karşı karşıya gelecek. 

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