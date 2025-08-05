Beşiktaş'ta UEFA Avrupa Konferans Ligi kadrosunda değişiklik yapıldı.
Siyah-beyazlılarda, Spartak Moskova'ya transfer olan Gedson Fernandes'in yerine Jean Onana UEFA listesine dahil edildi.
Öte yandan Emrecan Uzunhan ve Alex-Oxlade Chamberlain de Avrupa listesinde yer almadı.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda 7 Ağustos Perşembe günü saat 21:45'te St. Patrick ile karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş'ta UEFA listesine yeni isim!
Beşiktaş, UEFA listesinde Gedson Fernandes'in yerine Jean Onana'yı dahil etti.
Beşiktaş'ta UEFA Avrupa Konferans Ligi kadrosunda değişiklik yapıldı.
Beşiktaş
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