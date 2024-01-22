Beşiktaş'ta transfer toplantısı! Santos'un kararı bekleniyor

'ın, kümede kalma mücadelesi veren Pendikspor'a 4-0 gibi tarihi bir skorla mağlup olması yönetimi seferber etti.Daniel Amartey, Omar Colley ve Arthur Masuaku'nun Afrika Uluslar Kupası'na gitmeleri ile daha da zayıflayan savunmanın bir an önce güçlendirilmesi gerektiği gerçeğinden yola çıkan siyah beyazlılar, transfer çalışmalarını yoğunlaştırdı.Beşiktaş Futbol Takımı Genel Koordinatörü Samet Aybaba, bugün teknik direktör Fernando Santos ile toplantı yaparak transferde izlenecek rotayı belirleyecek.Siyah beyazlıların listesinde Newcastle United'dan Jamaal Lascelles'in yanı sıra Paris Saint-Germain (PSG) ve Chelsea'den birer oyuncunun yer aldığı öğrenildi.PSG ve Chelsea'de forma şansı bulamayan stoper adaylarının isimlerinin Santos'a bildirildiği, Portekizli teknik direktörün bugünkü toplantıda yapacağı tercihe göre harekete geçileceği belirtildi.Hatırlanacağı üzere başkan Hasan Arat, seçim kampanyasında PSG ve Chelsea'nin patronlarıyla yakın arkadaş olduğunu vurgulayıp bu kulüplerden oyuncu alacaklarını söylemişti.