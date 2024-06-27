Beşiktaş'ta teknik heyete iki yeni isim!

Beşiktaş, teknik ekibe Anthony McElhone'nin dahil edildiğini, kaleci antrenörlüğü görevine ise Rudolfus Hubertus Hesp'in getirildiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'ta teknik heyete iki yeni isim!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Haziran 2024 22:38
Son güncelleme 27 Haziran 2024 22:58
Beşiktaş Kulübü, futbol A takımı teknik ekibine Anthony McElhone ve Rudolfus Hubertus Hesp'i dahil etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, spor bilim uzmanı ve performans antrenörü olarak Queen's Park FC'den Anthony McElhone ile kaleci antrenörü olarak Heerenveen'den Rudolfus Hubertus Hesp'in teknik ekibe dahil edildiği açıklandı.

Kulüp, her iki isme de yeni görevlerinde başarılar diledi.

Siyah-beyazlıların açıklaması şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın Teknik Ekibindeki Yapılanma Hakkında Bilgilendirme

Futbol A Takımımızın teknik ekibine Spor Bilimi Uzmanı ve Performans Antrenörü olarak son olarak Queen's Park FC'de görev yapan Anthony McElhone, Kaleci Antrenörü olarak ise son olarak Heerenveen'de görev yapan Rudolfus Hubertus Hesp dahil edilmiştir.

Anthony McElhone ile Rudolfus Hubertus Hesp'e çalışmalarında başarılar diler, taraftarlarımızın bilgisine sunarız."

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery