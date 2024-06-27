Beşiktaş'ta teknik heyete iki yeni isim!

Beşiktaş Kulübü, futbol A takımı teknik ekibine Anthony McElhone ve Rudolfus Hubertus Hesp'i dahil etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, spor bilim uzmanı ve performans antrenörü olarak Queen's Park FC'den Anthony McElhone ile kaleci antrenörü olarak Heerenveen'den Rudolfus Hubertus Hesp'in teknik ekibe dahil edildiği açıklandı.
Kulüp, her iki isme de yeni görevlerinde başarılar diledi.
Siyah-beyazlıların açıklaması şu şekilde:
"Futbol A Takımımızın Teknik Ekibindeki Yapılanma Hakkında Bilgilendirme
Futbol A Takımımızın teknik ekibine Spor Bilimi Uzmanı ve Performans Antrenörü olarak son olarak Queen's Park FC'de görev yapan Anthony McElhone, Kaleci Antrenörü olarak ise son olarak Heerenveen'de görev yapan Rudolfus Hubertus Hesp dahil edilmiştir.
Anthony McElhone ile Rudolfus Hubertus Hesp'e çalışmalarında başarılar diler, taraftarlarımızın bilgisine sunarız."
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, spor bilim uzmanı ve performans antrenörü olarak Queen's Park FC'den Anthony McElhone ile kaleci antrenörü olarak Heerenveen'den Rudolfus Hubertus Hesp'in teknik ekibe dahil edildiği açıklandı.
Kulüp, her iki isme de yeni görevlerinde başarılar diledi.
Siyah-beyazlıların açıklaması şu şekilde:
"Futbol A Takımımızın Teknik Ekibindeki Yapılanma Hakkında Bilgilendirme
Futbol A Takımımızın teknik ekibine Spor Bilimi Uzmanı ve Performans Antrenörü olarak son olarak Queen's Park FC'de görev yapan Anthony McElhone, Kaleci Antrenörü olarak ise son olarak Heerenveen'de görev yapan Rudolfus Hubertus Hesp dahil edilmiştir.
Anthony McElhone ile Rudolfus Hubertus Hesp'e çalışmalarında başarılar diler, taraftarlarımızın bilgisine sunarız."
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