Beşiktaş'ta teknik direktör rotası değişti!

Teknik direktör arayışlarını dört koldan sürdüren Beşiktaş'ta işler yolunda gitmiyor.
MONACO İLE ANLAŞTI
Asbaşkan Murat Kılıç ve Futbol Direktörü Önder Özen çeşitli temaslarda bulunmak üzere salı sabahı Portekiz'e çıkarma yapmıştı. Kılıç ve Özen'in aynı gün yüz yüze görüşerek resmi teklifte bulundukları Filipe Luis düşünmek için süre istemişti. Çok sayıda talibi bulunan 40 yaşındaki Brezilyalı teknik adam Beşiktaş'ın teklifini geri çevirerek Monaco ile anlaştı.
GÖZLER ALTERNATİFLERDE
Luis, siyah-beyazlıların yanı sıra Fulham, Leverkusen ve Strasbourg'a da kapıyı kapattı. Liste başı durumdaki Filipe Luis ile anlaşma zemini bulamayan Beşiktaş'ta gözler alternatif isimlere çevrildi.
LİSTEDEKİ İSİMLER
Milliyet'te yer alan habere göre, siyah-beyazlıların teknik direktör arayışlarında rotayı Razvan Lucescu ve Sergio Conçeiçao'ya çevirdiği ifade edildi. İlk olarak PAOK ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Razvan Lucescu'ya teklif yapılacağı öğrenildi.
TEKLİF GÖTÜRÜLECEK
Rumen çalıştırıcının, PAOK ile bağlarını koparması halinde Beşiktaş'ta görev yapmaya çok sıcak baktığı kaydedildi. Suudi Arabistan ekibi Al İttihad'la 2028'e kadar kontratı bulunan Sergio Conceiçao da Beşiktaş'ın listesinde yer alıyor. Siyah-beyazlıların daha önce Milan, Porto, Braga ve Nantes'i çalıştıran Portekizli teknik adama teklif götüreceği kaydedildi.
DİĞER ADAY VICENS
Öte yandan Sabah'ta yer alan habere göre, yaşanan gelişmelerin ardından Beşiktaş, Baraga'nın hocası Carlos Vicens'i gündemine dahil etti.
Uzun yıllar Manchester City'de Pep Guardiola'nın yardımcılığını üstlenen Vicens, bu sezon Braga'yı lig dördüncüsü yaparken, UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynattı.
