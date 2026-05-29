 $ai_test_mode = false; if(isset($_GET['test']) && $_GET['test'] == 'ai'){ $ai_test_mode = true; }

Beşiktaş'ta teknik direktör rotası değişti!

Beşiktaş'ın resmi teklif yaptığı Filipe Luis sürpriz biçimde Monaco ile anlaştı. Siyah-beyazlılar; Razvan Lucescu ve Sergio Conceiçao ile birlikte Carlos Vicens'e yöneldi.

calendar 29 Mayıs 2026 08:16
Haber: Sporx.com
Beşiktaş'ta teknik direktör rotası değişti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Paylaş: Google News


Teknik direktör arayışlarını dört koldan sürdüren Beşiktaş'ta işler yolunda gitmiyor.

MONACO İLE ANLAŞTI

Asbaşkan Murat Kılıç ve Futbol Direktörü Önder Özen çeşitli temaslarda bulunmak üzere salı sabahı Portekiz'e çıkarma yapmıştı. Kılıç ve Özen'in aynı gün yüz yüze görüşerek resmi teklifte bulundukları Filipe Luis düşünmek için süre istemişti. Çok sayıda talibi bulunan 40 yaşındaki Brezilyalı teknik adam Beşiktaş'ın teklifini geri çevirerek Monaco ile anlaştı.

GÖZLER ALTERNATİFLERDE

Luis, siyah-beyazlıların yanı sıra Fulham, Leverkusen ve Strasbourg'a da kapıyı kapattı. Liste başı durumdaki Filipe Luis ile anlaşma zemini bulamayan Beşiktaş'ta gözler alternatif isimlere çevrildi.

LİSTEDEKİ İSİMLER

Milliyet'te yer alan habere göre, siyah-beyazlıların teknik direktör arayışlarında rotayı Razvan Lucescu ve Sergio Conçeiçao'ya çevirdiği ifade edildi. İlk olarak PAOK ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Razvan Lucescu'ya teklif yapılacağı öğrenildi.

TEKLİF GÖTÜRÜLECEK

Rumen çalıştırıcının, PAOK ile bağlarını koparması halinde Beşiktaş'ta görev yapmaya çok sıcak baktığı kaydedildi. Suudi Arabistan ekibi Al İttihad'la 2028'e kadar kontratı bulunan Sergio Conceiçao da Beşiktaş'ın listesinde yer alıyor. Siyah-beyazlıların daha önce Milan, Porto, Braga ve Nantes'i çalıştıran Portekizli teknik adama teklif götüreceği kaydedildi.

DİĞER ADAY VICENS

Öte yandan Sabah'ta yer alan habere göre, yaşanan gelişmelerin ardından Beşiktaş, Baraga'nın hocası Carlos Vicens'i gündemine dahil etti.

Uzun yıllar Manchester City'de Pep Guardiola'nın yardımcılığını üstlenen Vicens, bu sezon Braga'yı lig dördüncüsü yaparken, UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynattı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.