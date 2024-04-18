Beşiktaş'ta geçen sezon geçirdiği ağır sakatlığın ardından sahalara dönen Tayyip Talha Sanuç bu sezon sadece 4 maçta forma giyebildi.
4-0 kaybedilen Pendikspor maçının ardından teknik direktör Fernando Santos'un forma şansı vermediği Tayyip Talha'nın, Portekizli hoca ile yolların ayrılmasının ardında yeniden 11'e dönmesi bekleniyor.
Samet Aybaba'nın görüştüğü ve yeniden öz güven aşıladığı 24 yaşındaki oyuncunun Ankaragücü maçında ilk 11'de olması bekleniyor.
4-0 kaybedilen Pendikspor maçının ardından teknik direktör Fernando Santos'un forma şansı vermediği Tayyip Talha'nın, Portekizli hoca ile yolların ayrılmasının ardında yeniden 11'e dönmesi bekleniyor.
Samet Aybaba'nın görüştüğü ve yeniden öz güven aşıladığı 24 yaşındaki oyuncunun Ankaragücü maçında ilk 11'de olması bekleniyor.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU