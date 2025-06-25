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çalışmaları hız kazanırken Siyah-Beyazlı yönetim sürpriz bir hamle yapmaya hazırlanıyor.



Geçtiğimiz sezonun devre arasında 10 milyon Euro'ya kadroya katılan Ernest Muçi 'nin, eski kulübü Legia Varşova'ya Maxi Oyedele 'ye karşılık takasta kullanılması gündemde.



İngiliz orta sahanın 6 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli yerine Siyah-Beyazlılar'ın, Muçi'yi vermek istediği bildirildi. Taraflar arasındaki temasların önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.



GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI



Maxi Oyedele, Legia Varşova ile 24 maça çıktı ve 1 asist sevinci yaşadı.

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