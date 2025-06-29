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Beşiktaş'ta sıra Banza transferinde!

Defans hattını David Jurasek ile güçlendiren Beşiktaş, hücum hattına takviye yapmak için Simon Banza'yı kadrosuna katmak istiyor.

calendar 29 Haziran 2025 11:10
Haber: Fotomaç, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta sıra Banza transferinde!
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Transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, kadrosuna önemli takviyeler yapmaya devam ediyor.

Sol beke David Jurasek'i katan siyah-beyazlı ekip, şimdi de hücum hattına takviye yapmak için harekete geçti. Gündemdeki isim ise geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de dikkat çeken Simon Banza.

Portekiz basınından O Jogo'nun haberine göre Beşiktaş, Braga forması giyen Banza için ciddi girişimlerde bulunuyor. Haberde, Braga'nın golcü oyuncu için istediği bonservis bedelini 15 milyon euro seviyesine kadar düşürdüğü belirtiliyor.


SOLSKJAER BEĞENDİ, YÖNETİM PAZARLIKLARI SÜRDÜRÜYOR

Beşiktaş yönetimi, bu rakamı aşağı çekmek için yoğun pazarlık yürütüyor.

Simon Banza, hem fizik gücü hem de bitiriciliğiyle Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in öncelikli hedefleri arasında yer alıyor.

Yönetimin amacı ise, 27 yaşındaki forveti sezon öncesi Avusturya kampına yetiştirmek. Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Simon Banza, Trabzonspor formasıyla 39 maçta 22 gol ve 7 asist üretti.


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