Transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, kadrosuna önemli takviyeler yapmaya devam ediyor.
Sol beke David Jurasek'i katan siyah-beyazlı ekip, şimdi de hücum hattına takviye yapmak için harekete geçti. Gündemdeki isim ise geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de dikkat çeken Simon Banza.
Portekiz basınından O Jogo'nun haberine göre Beşiktaş, Braga forması giyen Banza için ciddi girişimlerde bulunuyor. Haberde, Braga'nın golcü oyuncu için istediği bonservis bedelini 15 milyon euro seviyesine kadar düşürdüğü belirtiliyor.
SOLSKJAER BEĞENDİ, YÖNETİM PAZARLIKLARI SÜRDÜRÜYOR
Beşiktaş yönetimi, bu rakamı aşağı çekmek için yoğun pazarlık yürütüyor.
Simon Banza, hem fizik gücü hem de bitiriciliğiyle Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in öncelikli hedefleri arasında yer alıyor.
Yönetimin amacı ise, 27 yaşındaki forveti sezon öncesi Avusturya kampına yetiştirmek. Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.
GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Simon Banza, Trabzonspor formasıyla 39 maçta 22 gol ve 7 asist üretti.
Sol beke David Jurasek'i katan siyah-beyazlı ekip, şimdi de hücum hattına takviye yapmak için harekete geçti. Gündemdeki isim ise geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de dikkat çeken Simon Banza.
Portekiz basınından O Jogo'nun haberine göre Beşiktaş, Braga forması giyen Banza için ciddi girişimlerde bulunuyor. Haberde, Braga'nın golcü oyuncu için istediği bonservis bedelini 15 milyon euro seviyesine kadar düşürdüğü belirtiliyor.
SOLSKJAER BEĞENDİ, YÖNETİM PAZARLIKLARI SÜRDÜRÜYOR
Beşiktaş yönetimi, bu rakamı aşağı çekmek için yoğun pazarlık yürütüyor.
Simon Banza, hem fizik gücü hem de bitiriciliğiyle Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in öncelikli hedefleri arasında yer alıyor.
Yönetimin amacı ise, 27 yaşındaki forveti sezon öncesi Avusturya kampına yetiştirmek. Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.
GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Simon Banza, Trabzonspor formasıyla 39 maçta 22 gol ve 7 asist üretti.
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