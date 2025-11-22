Beşiktaş'ta Samsunspor'a karşı 4 eksik!

22 Kasım
Galatasaray-Gençlerbirliği
20:00
22 Kasım
Kayserispor-Gaziantep FK
0-035'
22 Kasım
Thun-Lugano
22:30
22 Kasım
Charlton Athletic-Southampton
15:30
22 Kasım
Bristol City-Swansea City
15:30
22 Kasım
Kazan-FK Akhmat
19:30
22 Kasım
Torpedo Moscow-Baltika
0-0IPT
22 Kasım
S. Moskova-CSKA Moskova
16:45
22 Kasım
FC Orenburg-Baltika
0-0DA
22 Kasım
FC Luzern-Servette
20:00
22 Kasım
Birmingham City-Norwich City
18:00
22 Kasım
Young Boys-Winterthur
20:00
22 Kasım
Hartberg-Ried
19:00
22 Kasım
BW Linz-Austria Wien
19:00
22 Kasım
Altach-Wolfsberger AC
19:00
22 Kasım
Club Brugge-Sporting Charleroi
22:45
22 Kasım
Westerlo-Gent
20:15
22 Kasım
Coventry City-West Bromwich
15:30
22 Kasım
Ipswich Town-Wrexham
18:00
22 Kasım
Derby County-Watford
18:00
22 Kasım
Bolton Wanderers-Bradford City
18:00
22 Kasım
Wycombe Wanderers-Lincoln City
18:00
22 Kasım
Stevenage-Doncaster Rovers
18:00
22 Kasım
Reading-Rotherham United
18:00
22 Kasım
Northampton Town-Cardiff City
18:00
22 Kasım
Mansfield Town-Huddersfield
18:00
22 Kasım
Leyton Orient-Blackpool
18:00
22 Kasım
Barnsley-Luton Town
18:00
22 Kasım
Darmstadt-Greuther Fürth
22:30
22 Kasım
AFC Wimbledon-Wigan Athletic
18:00
22 Kasım
Port Vale-Plymouth Argyle
15:30
22 Kasım
Exeter City-Burton Albion
0-0ERT
22 Kasım
QPR-Hull City
18:00
22 Kasım
Portsmouth-Millwall
18:00
22 Kasım
Oxford United-Middlesbrough
18:00
22 Kasım
Leicester City-Stoke City
18:00
22 Kasım
Union St.Gilloise-Cercle Brugge
18:00
22 Kasım
Paderborn-Hannover 96
0-05'
22 Kasım
Preussen Muenster-Schalke 04
0-07'
22 Kasım
Wolfsburg-Leverkusen
17:30
22 Kasım
Liverpool-N. Forest
18:00
22 Kasım
Fulham-Sunderland
18:00
22 Kasım
Brighton-Brentford
18:00
22 Kasım
Bournemouth-West Ham United
18:00
22 Kasım
Burnley-Chelsea
15:30
22 Kasım
FC Köln-E. Frankfurt
20:30
22 Kasım
FC Heidenheim-Mönchengladbach
17:30
22 Kasım
Newcastle-M.City
20:30
22 Kasım
B. Dortmund-VfB Stuttgart
17:30
22 Kasım
Bayern Munih-Freiburg
17:30
22 Kasım
Augsburg-Hamburger SV
17:30
22 Kasım
İstanbulspor-Sakaryaspor
19:00
22 Kasım
Boluspor-Amed Sportif
16:00
22 Kasım
Hatayspor-Pendikspor
0-179'
22 Kasım
Bandırmaspor-Arca Çorum FK
1-076'
22 Kasım
Wolves-C.Palace
18:00
22 Kasım
Alaves-Celta Vigo
16:00
22 Kasım
Eyüpspor-Karagümrük
17:00
22 Kasım
PSG-Le Havre
23:05
22 Kasım
Fortuna Düsseldorf-Magdeburg
0-05'
22 Kasım
S. Rotterdam-Fortuna Sittard
23:00
22 Kasım
Heracles-Go Ahead Eagles
23:00
22 Kasım
FC Volendam-FC Twente
20:45
22 Kasım
Ajax-Excelsior
20:45
22 Kasım
NAC Breda-PSV Eindhoven
18:30
22 Kasım
Rennes-AS Monaco
21:00
22 Kasım
Barcelona-Athletic Bilbao
18:15
22 Kasım
Lens-Strasbourg
19:00
22 Kasım
SSC Napoli-Atalanta
22:45
22 Kasım
Fiorentina-Juventus
20:00
22 Kasım
Udinese-Bologna
17:00
22 Kasım
Cagliari-Genoa
17:00
22 Kasım
Villarreal-Mallorca
23:00
22 Kasım
Osasuna-Real Sociedad
20:30
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Beşiktaş'ta Samsunspor'a karşı 4 eksik!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Samsunspor'u konuk edecek.

22 Kasım 2025 13:41
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Samsunspor'a karşı 4 eksik!
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Pazar günü sahasında Samsunspor ile karşılaşacak.

Tüpraş Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Ligdeki 12 müsabakada 6 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, haftaya 20 puanla 6. sırada girdi.


Süper Lig'e verilen milli aradan önce deplasmanda Antalyaspor'u 3-1 yenen siyah-beyazlı takım, Samsunspor'u da mağlup edip galibiyet serisi yakalamayı hedefleyecek.

- Siyah-beyazlılarda 4 eksik var

Beşiktaş'ta Samsunspor maçında 4 oyuncu formasından uzak kalacak.

Kırmızı kart cezalısı Orkun Kökçü ile sakatlıkları süren Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Necip Uysal karşılaşmada forma giyemeyecek.

"Mekanik lomber" ağrı tanısıyla bir tedavi programı uygulanan ve bir süredir takımla antrenmanlara çıkmayan Rafa Silva'nın da mücadelede görev yapması beklenmiyor.

- Sergen Yalçın cezasını tamamladı

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, 1 maçlık kırmızı kart cezasının ardından Samsunspor maçında yeniden kulübedeki yerini alabilecek.

Sergen Yalçın, Fenerbahçe derbisinde gördüğü kırmızı karttan dolayı 1 maç ceza alarak Antalyaspor deplasmanında takımının başında yer alamadı.

- Rafa Silva'nın forma giymesi beklenmiyor

Beşiktaş'ta Rafa Silva'nın Samsunspor maçında da forma giymesi beklenmiyor.

Bir süredir bel ağrısından dolayı antrenmanlara çıkmadığı bildirilen Portekizli futbolcunun hafta içinde yapılan MR tetkiklerinde söz konusu ağrıyı açıklayacak herhangi bir patolojiye rastlanmamıştı. Oyuncuya siyah-beyazlı kulübün sağlık ekibi tarafından mekanik lomber ağrı tanısıyla bir tedavi programı uygulanıyor.

Takımdan ayrılmak istediğini de ekim ayında kulübe bildiren Rafa Silva, mücadelede de formasından uzak kalacak.

- Emirhan Topçu dönüyor

Siyah-beyazlılarda sarı kart cezasını tamamlayan Emirhan Topçu, Samsunspor maçıyla yeniden formasına kavuşmayı hedefliyor.

Ligdeki Antalyaspor maçında cezasından dolayı görev yapamayan savunma oyuncusu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesi durumunda bir maç aradan sonra siyah-beyazlı formasına kavuşacak.

- Felix Uduokhai ceza sınırında

Beşiktaş'ta ligde üç sarı kartı bulunan Felix Uduokhai, ceza sınırında bulunuyor.

Süper Lig'de Corendon Alanyaspor, RAMS Başakşehir ve Galatasaray mücadelelerinde sarı kartla cezalandırılan Alman savunma oyuncusu, Samsunspor maçında kart görmesi halinde gelecek hafta Fatih Karagümrük ile oynanacak müsabakada cezalı duruma düşecek.

- Dolmabahçe'de son 2 maçta 6 puan kaybetti

Beşiktaş, ligde evinde oynadığı son 2 maçta rakiplerine mağlup oldu.

Süper Lig'de 9. haftada Gençlerbirliği'ne 2-1, 11. haftada ise derbide Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olan siyah-beyazlılar, iç sahada üst üst iki mücadeleden puansız ayrıldı.

Ligde zirve takibini sürdürmek isteyen Beşiktaş, sahasında taraftarının da desteğiyle Samsunspor karşısında 3 puan hedefliyor.

- Son 3 maçta rakibini İstanbul'da yenemedi

Beşiktaş, Samsunspor'u İstanbul'da konuk ettiği son 3 maçta yenemedi.

Siyah-beyazlı takım, 2011-2012 sezonunda İstanbul'da rakibiyle oynadığı maçta 1-0 mağlup olurken, 2023-2024'te 1-1, 2024-2025'te ise 0-0 berabere kaldı.

Söz konusu 3 karşılaşmayı da kazanamayan Beşiktaş, Süper Lig'de son 7 deplasmanında yenilgi yüzü görmeyen Karadeniz temsilcisini mağlup ederek galibiyet hasretine son vermek istiyor.

Öte yandan siyah-beyazlılar, Samsunspor'u evinde son olarak 2005-06 sezonunda 3-2 yenmişti.

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 13 5 5 3 17 20 20
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 13 1 7 5 13 28 10
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
