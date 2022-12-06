Beşiktaş'ta sakatlık: Gözyaşlarıyla çıktı!

Antalya kampına başlayan Beşiktaş'ta bir sakatlık yaşandı.



Siyah-beyazlıların genç oyuncularından Oğuzhan Akgün sakatlandı ve antrenmanı yarıda bıraktı.



Omzundan sakatlanan 21 yaşındaki futbolcu, sahayı gözyaşlarıyla terk etti.



Beşiktaş Oğuzhan Akgün'ün sakatlığı ile ilgili olarak bir açıklama yapıldı ve şu ifadeler kullanıldı;



"Futbol A Takımımızın Antalya kampında bugün gerçekleştirdiği antrenman sırasında sol omzunun üzerine düşerek idmana devam edemeyen futbolcumuz Oğuzhan Akgün'ün yapılan MR görüntülemesinde köprücük kemiği-kürek kemiği (akromiyoklavikular eklem) eklem kapsülünde gerilme ve yırtık saptanmış olup futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.





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