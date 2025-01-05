Beşiktaş'ta Rafa Silva kayıplarda

Beşiktaşlı yıldız Rafa Silva, Rizespor karşısında yalnızca bir tehlike yaratabilirken, 14 top kaybı yaptı ve girdiği 11 ikili mücadelenin 8'ini kaybetti.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Rafa Silva kayıplarda
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05 Ocak 2025 13:18
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva son dönemdeki performansıyla dikkat çekiyor.

Son 10 lig maçında 2 gol kaydeden 31 yaşındaki futbolcu Rizespor karşısında da varlık gösteremedi.

Silva maç boyunca 23 isabetli pas verirken, 1 tehlike yaratabildi. Ceza sahası içinden 1 şut çeken ve isabet sağlamayan yıldız futbolcu 14 top kaybı yaparken, girdiği 11 ikili mücadelenin ise 3'ünü kazanabildi.

PERFORMANSI

Beşiktaş formasıyla bu sezon 26 maça çıkan yıldız futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 7 gol, 4 asiste imza attı.

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