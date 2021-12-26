Beşiktaş'ta Önder Karaveli resmen teknik patron

Beşiktaş'ta Önder Karaveli resmen teknik direktör koltuğuna oturdu. Kartal'da Önder Karaveli resmen teknik direktör koltuğuna oturdu.



Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın 9 Aralık tarihinde istifa ederken, U-19 Takımı Teknik Sorumlusu Önder Karaveli, yönetim kurulu tarafından geçici olarak A takımın başına getirilmişti. Yukatel Kayserispor (4-2), Fenerbahçe (2-2) ve Göztepe (2-1) maçlarında görev yapan Karaveli, 7 puanın yanı sıra büyük takdir ve alkış topladı.



Önder Karaveli'nin siyah-beyazlı yönetim kurulu ve camianın güvenini kazanması üzerine teknik direktör arayışları askıya alındı. Başkan Ahmet Nur Çebi, Göztepe maçından sonra yaptığı açıklamada Karaveli ile yola devam etme arzusunda olduklarını ifade etmişti.Önder Karaveli bu süreçte TFF talimatına göre iki haftalık geçici görev süresini de doldurdu. Siyah-beyazlı yönetim bu gelişme üzerine 47 yaşındaki başarılı hocaya sezon sonuna kadar geçerli teknik sorumlu sözleşmesi imzalattı.



UEFA pro-lisansı bulunan Önder Karaveli böylece resmen Beşiktaş'ın teknik direktörü oldu.Buna göre Önder Karaveli önümüzdeki dönem siyah-beyazlı takımın başında yer alacak. Beşiktaş'ın son haftalardaki olumlu ve gelecek için umut veren performansını devam ettirmesi halinde Karaveli de görevini sürdürecek. Yönetim kurulunun, Önder Karaveli ile yola devam etmek istediği ve bu konuda camiadan büyük destek gördüğü aktarıldı.





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