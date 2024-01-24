Beşiktaş'ta Matic'i İstanbul'a geleceği gün belli oldu

Beşiktaş, Sırp ön libero Nemanja Matic transferini büyük ölçüde bitirdi. Kartal, 35 yaşındaki futbolcu ve kulübü Rennes ile anlaştı. Chelsea, Manchester United, Benfica, Roma gibi kulüplerde oynayan Matic'in cuma günü İstanbul'a imzaya gelmesi bekleniyor.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'ta Matic'i İstanbul'a geleceği gün belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Ocak 2024 09:52
Son güncelleme 24 Ocak 2024 09:53
Beşiktaş, ara transferde dünyaca ünlü bir futbolcuyu renklerine bağlamaya çok yakın.

MATIC İLE ANLAŞMA TAMAM

Siyah beyazlılar, Fransa'nın Rennes Kulübü'nde forma giyen Sırp ön libero Nemanja Matic ile prensipte anlaşma sağladı. 35 yaşındaki futbolcunun menajeri Vlado Lernic ile önceki gün İstanbul'a bir araya gelen yöneticiler, 1.5 yıllık sözleşme yapma konusunda el sıkıştı.

CUMA GÜNÜ İSTANBUL'A GELECEK

Diğer taraftan Rennes Kulübü ile de anlaşma sağlanırken, tecrübeli oyuncunun cuma günü İstanbul'a gelerek imza atması bekleniyor.

2 KEZ YILIN FUTBOLCUSU

2025 Haziran'ına kadar mukavelesi bulunan Matic için Fransız kulüplerinden 5 milyon Euro talep eden Rennes'in, ünlü oyuncuyu Beşiktaş'a çok daha düşük bir bedele vermeyi kabul ettiği öğrenildi. Kariyerinde Chelsea, Manchester United, Benfica, Roma gibi önemli kulüpler bulunan ve 9 kupa kazanan Matic, 2014 ve 2015'te ülkesi Sırbistan'da Yılın Futbolcusu seçilmişti. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery