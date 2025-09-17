Beşiktaş'ta kriz yakın: Rafa Silva

Portekizli yıldızı

Rafa Silva

ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.



SERGEN YALÇIN MEMNUN DEĞİL



Takvim'in haberine göre, Siyah-beyazlıların teknik direktörü

Sergen Yalçın'ın 32 yaşındaki

futbolcunun performansından

memnun olmadığı

öğrenildi. Deneyimli hocanın Portekizli futbolcunun özellikle savunmaya katkı yapmadığını düşündüğü öğrenildi.



KÖRFEZ EKİPLERİNİN RADARINDA



Yalçın'ın 2 maçlık performansından hoşnut olmadığı yıldız futbolcunun

Körfez kulüpleri tarafından

da yakından takip edildiği

aktarıldı.



Birkaç takımın deneyimli oyuncunun

menajeriyle

temasa geçip sözleşme şartları

hakkında bilgi aldığı

da gelen haberler arasında.



Beşiktaş'ın ocak ayında Körfez'den gelebilecek

iyi bir teklif karşısında

Rafa ile yolları ayırabileceği

de ifade edildi.



Tecrübeli oyuncunun, Siyah-beyazlılar ile olan kontratı 2027 yılında sona erecek.