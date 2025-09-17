16 Eylül
Athletic Bilbao-Arsenal
0-2
16 Eylül
PSV Eindhoven-Union St.Gilloise
1-3
16 Eylül
Tottenham-Villarreal
1-0
16 Eylül
Benfica-Qarabag FK
2-3
16 Eylül
Juventus-B. Dortmund
4-4
16 Eylül
Real Madrid-Marsilya
2-1
16 Eylül
Sheffield Wednesday-Grimsby Town
0-1
16 Eylül
C.Palace-Millwall
5-3
16 Eylül
Brentford-Aston Villa
5-3
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
16 Eylül
Helmond-Jong FC Utrecht
2-1
16 Eylül
MVV Maastricht-FC Den Bosch
2-4
16 Eylül
TOP Oss-VVV-Venlo
2-1
16 Eylül
RKC Waalwijk-Vitesse
1-1
16 Eylül
SVG Reichenau-Wolfsberger AC
0-6
16 Eylül
Torpedo Moscow-Kazan
0-0IPT
16 Eylül
FC Orenburg-Kazan
4-2
16 Eylül
Akron Togliatti-Lokomotiv Moscow
1-3
16 Eylül
Nizhny Novgorod-Dynamo Makhachkala
1-2
17 Eylül
Atletico GO-Avai FC
2-1
17 Eylül
Chapecoense-Athletico Paranaense
2-3
16 Eylül
Helsingborg-Landskrona BoIS
0-0

Beşiktaş'ta kriz yakın: Rafa Silva

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın, Portekiz yıldız Rafa Silva'nın performansından memnun olmadığı öğrenildi. 32 yaşındaki oyuncunun, Körfez kulüpleri tarafından da yakından takip edildiği aktarıldı.

calendar 17 Eylül 2025 07:56 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2025 08:53
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta kriz yakın: Rafa Silva
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

SERGEN YALÇIN MEMNUN DEĞİL

Takvim'in haberine göre, Siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın'ın 32 yaşındaki futbolcunun performansından memnun olmadığı öğrenildi. Deneyimli hocanın Portekizli futbolcunun özellikle savunmaya katkı yapmadığını düşündüğü öğrenildi.

KÖRFEZ EKİPLERİNİN RADARINDA

Yalçın'ın 2 maçlık performansından hoşnut olmadığı yıldız futbolcunun Körfez kulüpleri tarafından da yakından takip edildiği aktarıldı.

Birkaç takımın deneyimli oyuncunun menajeriyle temasa geçip sözleşme şartları hakkında bilgi aldığı da gelen haberler arasında.

Beşiktaş'ın ocak ayında Körfez'den gelebilecek iyi bir teklif karşısında Rafa ile yolları ayırabileceği de ifade edildi.

Tecrübeli oyuncunun, Siyah-beyazlılar ile olan kontratı 2027 yılında sona erecek.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
12 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
13 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
14 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
15 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
16 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.