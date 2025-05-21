20 Mayıs
M.City-Bournemouth
3-1
20 Mayıs
C.Palace-Wolves
4-2
21 Mayıs
River Plate-Club Atletico Platense
3-5
20 Mayıs
HJK-SJK
4-2
20 Mayıs
Aasane-Viking
0-7
20 Mayıs
Egersund-Sarpsborg 08
1-3
20 Mayıs
Bryne-KFUM
0-2
20 Mayıs
Stabaek-Mjoendalen
4-3
20 Mayıs
Aalesund-Hamarkameratene
8-7
20 Mayıs
Kongsvinger-Rosenborg
2-3UZS
20 Mayıs
FC Den Bosch-Telstar
0-0

Beşiktaş'ta Jonas Wind ısrarı sürüyor!

Beşiktaş, Wolfsburg ile 1 yıl kontratı kalan Danimarkalı santrfor Jonas Wind için ısrarlarını sürdürüyor. Siyah beyazlı kulüp, 26 yaşındaki golcü için 10 milyon Euro bütçe ayırdı. İşte detaylar...

calendar 21 Mayıs 2025 08:11 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2025 08:22
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ta Jonas Wind ısrarı sürüyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Beşiktaş, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında öncelik verdiği santrfor bölgesi için Jonas Wind'i kadrosuna katmak istiyor. 

Siyah-beyazlılarda scout şefi Eduard Graf'ın önerisi, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in de onayıyla yönetim harekete geçti.

ÖNCELİĞİ AVRUPA

Alman ekibi Wolfsburg ile 1 yıl kontratı kalan Danimarkalı oyuncunun temsilcileriyle yapılan ilk görüşmede düşünceleri alındı. Wind, transfere kapıyı kapatmadı ancak önceliğinin Avrupa olduğu iletildi.

WIND, GELECEK TEKLİFLERİ GÖRMEK İSTİYOR

Wolfsburg'dan ayrılması beklenen 26 yaşındaki santrfor, acele etmeden gelecek teklifleri görmek istiyor. Bu süreçte menajeriyle Beşiktaş arasındaki temaslar ise devam ediyor.

BEŞİKTAŞ'IN GOLCÜ TRANSFERİNE AYIRDIĞI BÜTÇE: 10 MİLYON EURO

Sabah'ta yer alan habere göre Siyah-beyazlılar, Wolfsburg ile bonservis pazarlığına girecek. Siyah beyazlıların golcü transferine ayırdığı bütçe 10 milyon Euro. 


>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.