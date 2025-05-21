Beşiktaş, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında öncelik verdiği santrfor bölgesi için Jonas Wind'i kadrosuna katmak istiyor.



Siyah-beyazlılarda scout şefi Eduard Graf'ın önerisi, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in de onayıyla yönetim harekete geçti.



ÖNCELİĞİ AVRUPA



Alman ekibi Wolfsburg ile 1 yıl kontratı kalan Danimarkalı oyuncunun temsilcileriyle yapılan ilk görüşmede düşünceleri alındı. Wind, transfere kapıyı kapatmadı ancak önceliğinin Avrupa olduğu iletildi.



WIND, GELECEK TEKLİFLERİ GÖRMEK İSTİYOR



Wolfsburg'dan ayrılması beklenen 26 yaşındaki santrfor, acele etmeden gelecek teklifleri görmek istiyor. Bu süreçte menajeriyle Beşiktaş arasındaki temaslar ise devam ediyor.



BEŞİKTAŞ'IN GOLCÜ TRANSFERİNE AYIRDIĞI BÜTÇE: 10 MİLYON EURO



Sabah'ta yer alan habere göre Siyah-beyazlılar, Wolfsburg ile bonservis pazarlığına girecek. Siyah beyazlıların golcü transferine ayırdığı bütçe 10 milyon Euro.



