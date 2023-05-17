Beşiktaş'ta ısrar: Wolfsburglu Otavio!

Alman basını Beşiktaş'ın, Wolfsburg'la Haziran'da sözleşmesi sona erecek olan Brezilyalı Paulo Otavio'yla ilgilendiğini iddia etti.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta ısrar: Wolfsburglu Otavio!
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17 Mayıs 2023 09:39
Daha önce de Beşiktaş'ın gündemine gelen Brezilyalı sol bek, yerli statüsünde olan Rıdvan Yılmaz'ın geri dönme ihtimaline karşılık beklemeye alınmıştı.

Ancak Rıdvan'ın, Rangers'ta kalacağının kesinleşmesi üzerine yeniden Otavio seçeneğinin devreye alındığı bildirildi.

Almanlar, 28 yaşındaki oyuncunun bu sezon Aşağı Saksonya'daki macerasını noktalayacağını ve önündeki seçeneklerden birini değerlendireceğini duyurdu.

Bu seçenekler arasında İtalya ve İspanya'dan gelen teklifler dışında, Beşiktaş'ın da bulunduğu belirtildi.

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