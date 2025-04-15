Beşiktaş'ta Immobile kesin yolcu!

Beşiktaş Kulübü, maliyeti 10.5 milyon Euro olan İtalyan golcü Ciro Immobile'nin ayrılması için kolaylık sağlayacak. İtalyan golcüyle Arap kulüpleri ilgileniyor.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Immobile kesin yolcu!
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15 Nisan 2025 10:15
Son güncelleme 15 Nisan 2025 10:17
Beşiktaş'ta Ciro Immobile ile yolların sezon sonu ayrılması kesinlik kazandı.

KENDİNE KULÜP BAKIYOR

Performansı beklentilerin altında kalan İtalyan oyuncu ile sözleşme fesih görüşmeleri devam ediyor. Immobile ile bazı ön görüşmeler yapıldı ve ayrılık için kolaylık sağlanacağı kendisine bildirildi. Menajerler, İtalyan golcüye Arap Yarımadası'ndan gelecek sezon için takım bakıyor. Bazı kulüpler, yıldız futbolcu ile ilgileniyor.

Ancak eşi İtalya'da yaşadığı için tecrübeli golcü ülkesine dönmek istiyor. Ama Immobile'ye İtalya'dan şu ana kadar gelen resmi bir teklif yok.

BU SEZON PERFORMANSI 

Beşiktaş ile bu sezon 36 maçta forma giyen İtalyan yıldız, 15 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

 
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