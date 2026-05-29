Beşiktaş'ta hedef yeniden Samuel Chukwueze

Beşiktaş, geçen yaz da kadrosuna katmak istediği Samuel Chukwueze'yle ilgileniyor.
Cengiz Ünder'den sonra Milot Rashica'yı da kadroda düşünmeyen Beşiktaş, Vaclav Cerny ile birlikte forma rekabetine girecek bir isim arıyor.
27 yaşındaki Chukwueze'nin de Beşiktaş'ın opsiyonları arasında olduğu öğrenildi.
Bonservisi Milan'da olan ve geçen sezonu Fulham'da kiralık olarak geçiren 27 yaşındaki Nijeryalı Chukwueze, İngiliz ekibinde 25 maçta 3 gol attı ve 4 asist yaptı.
Cengiz Ünder'den sonra Milot Rashica'yı da kadroda düşünmeyen Beşiktaş, Vaclav Cerny ile birlikte forma rekabetine girecek bir isim arıyor.
27 yaşındaki Chukwueze'nin de Beşiktaş'ın opsiyonları arasında olduğu öğrenildi.
Bonservisi Milan'da olan ve geçen sezonu Fulham'da kiralık olarak geçiren 27 yaşındaki Nijeryalı Chukwueze, İngiliz ekibinde 25 maçta 3 gol attı ve 4 asist yaptı.