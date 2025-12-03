Beşiktaş'ta hedef 9 puan

Beşiktaş, Süper Lig'de devre arası öncesi kalan maçlara odaklandı.
Siyah beyazlılar, 3'te 3 yaparak 9 puanla ilk yarıyı bitirmeyi hedefliyor. Bu hafta Gaziantep'i konuk edecek Kartal, iç sahadaki galibiyet hasretini bitirmeyi amaçlayacak.
Siyah-beyazlılar daha sonra Trabzonspor deplasmanında ilk derbi zaferine ulaşmaya çalışacak.
Devrenin son maçında da Çaykur Rizespor önünde 3 puan hedeflenecek.
