Beşiktaş'ta gündem Angel Correa!

Beşiktaş, Atletico Madrid forması giyen sağ kanat Angel Correa'nın durumunu takip ediyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'ta gündem Angel Correa!
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20 Temmuz 2024 15:18
Son güncelleme 20 Temmuz 2024 15:23
Kanat transferi yapmak isteyen Beşiktaş, gündemine sürpriz bir ismi aldı.

İspanyol basınında yer alan habere göre; Beşiktaş, Atletico Madrid'in kadroda düşünmediği Angel Correa'nın durumunu takip ediyor.

Haberde, oyuncu için henüz resmi bir teklif gelmediği ancak ilerleyen günlerden somut bir teklif gelebileceği belirtildi.

SATIŞA İZİN VERECEK

Yeni bir transfer politikası izleyen Atletico Madrid'in Correa için gelecek teklife olumlu yanıt vereceği belirtildi.

BEŞİKTAŞ'A RAKİP VAR

Correa için Beşiktaş'ın yanı sıra Al-Ghafara'nın da oyuncuya talip olduğu ifade edildi.

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