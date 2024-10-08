Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst eleştirilerin odağı oldu!

Giovanni van Bronckhorst, Beşiktaş'ta eleştirilerin hedefi oldu. Semih Kılıçsoy ve Salih Uçan'ın süre alamaması, Rafa Silva'nın etkisizleşmesi, Onana ve Zaynutdinov'un sürekli tercih edilmesi, eleştiri konularının başlıcaları...

Haber; Türkiye, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst eleştirilerin odağı oldu!
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08 Ekim 2024 10:59

Beşiktaş'ta eleştirilerin odağındaki isim Giovanni van Bronckhorst... Hollandalı teknik adam sezon başında takımda oluşturduğu havayı çabuk kaybetti.

YERLİLER KÜSTÜRÜLDÜ

Trabzonspor maçından itibaren takımda başlayan düşüş Gaziantep deplasmanında iyice belirginleşti. Van Bronckhorst'un bu maçta inadından vazgeçerek özellikle Semih Kılıçsoy ve Salih Uçan'ı ilk 11'de başlatması bekleniyordu. Ancak Zaynutdinov'un şans bulduğu maçta takımın iki yerli yıldızı oyuna bile giremedi. Semih konusu ise artık iyice can sıkmaya başladı.

RAFA DA KAYBOLDU

Beşiktaş'ın kadrodaki en değerli ismi olan, millî takıma da çağrılan yıldız oyuncu ısrarla kenarda bekletiliyor. Semih'i koşu mesafesinden memnun olmadığı için tercih etmeyen Endonezya asıllı teknik adam, Mustafa Hekimoğlu'nu oyuna aldığı maçta genç yıldıza yine süre vermedi. Takımın en üretken ismi Rafa Silva'dan da verim alınmamaya başlandı. Oyun içinde sürekli bölgesi değiştirilen Portekizli yıldız son maçlarda etkisizleşti. Gaziantep maçına da kanatta başladı ve hiç verimli olamadı.

TEMPO KAYBEDİLDİ

Beşiktaş'ta yetersiz görülen Onana ve Zaynutdinov, Giovanni van Bronckhorst'un gizli silahları oldu! İki oyuncu da kritik maçlarda ve anlarda şans bulmaya devam ediyor. Bunun yanında takımın en tecrübeli isimlerinden Salih Uçan ise bu sezon sadece 24 dakika süre alabildi. Joao Mario ısrarı da Beşiktaş'a zarar veriyor. Portekizli oyuncunun transferinden sonra sistem değişti ve Semih kulübeye hapsoldu. Mario her bölgede denenirken bu süreçte takım sezon başında alıştığı tempolu oyunu kaybetti.

ELEŞTİRİ:

Semih Kılıçsoy ilk 11'de olmalı

VAN BRONCKHORST:

Son yedi maça ilk 11'de başlatmadı. Gaziantep'te oyuna bile almadı.

ELEŞTİRİ:

Rafa Silva kanatta oynamamalı

VAN BRONCKHORST:

Gazintep'te sağ kanatta oynattı. Portekizli en kötü maçını çıkardı.

ELEŞTİRİ:

Salih Uçan takıma monte edilmeli

VAN BRONCKHORST:

Bu sezon toplam 24 dakika oynattı. Altı maçta hiç oyuna almadı.

ELEŞTİRİ:

Zaynutdinov ve Onana bu takımda olmamalı

VAN BRONCKHORST:

İki oyuncuya da kritik maçlarda ve anlarda şans vermeye devam ediyor.

ELEŞTİRİ:

Joao Mario geldi, takımın sistemi değişti

VAN BRONCKHORST:

Portekizli oyuncuyu verim almamasına rağmen ilk 11'de başlatıyor.

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