'taçalışmaları devam ederken takımdaki mevcut isimlerle ilgili deSiyah-beyazlılarda kadro dışı bırakılsa da sonrasında takıma geri dönenın sözleşmesindeki opsiyonun kaldırılmasına yönelik görüşmelerden şimdilik olumlu sonuç çıkmadı.Kontratı sezon sonunda bitecek olan Cezayirli futbolcunun bu sezon 20 maçta oynaması halinde sözleşmesi 1 yıl daha uzayacaktı. Siyah-beyazlılar bu opsiyonun kaldırılmasını önerirken Ghezzal'dan ret yanıtı geldi. 31 yaşındaki futbolcu sözleşmesine bağlı kalacağını yönetime iletti.Sakatlıklar nedeniyle 2 sezondur sahalardan sık sık uzak kalan Ghezzal, bu sezon tüm kulvarlarda 17 maçta forma şansı buldu. Cezayirli bu maçlar 1 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.Beşiktaş'ın Leicester'dan önce kiralayıp sonra 3 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Ghezzal senelik 2.2 milyon Euro kazanıyor.