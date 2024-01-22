Beşiktaş'ta Ghezzal'dan opsiyon reddi!

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, sözleşmesindeki uzatma opsiyonun kaldırılmasına yönelik teklifi kabul etmedi. Cezayirli futbolcunun 20 maçta oynaması halinde sözleşmesi aynı koşullarda 1 yıl daha uzayacak.

Haber; Haberturk, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Ghezzal'dan opsiyon reddi!
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22 Ocak 2024 15:30
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ederken takımdaki mevcut isimlerle ilgili de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Siyah-beyazlılarda kadro dışı bırakılsa da sonrasında takıma geri dönen Rachid Ghezzal'ın sözleşmesindeki opsiyonun kaldırılmasına yönelik görüşmelerden şimdilik olumlu sonuç çıkmadı.

SÖZLEŞMEYE BAĞLI KALACAK

Kontratı sezon sonunda bitecek olan Cezayirli futbolcunun bu sezon 20 maçta oynaması halinde sözleşmesi 1 yıl daha uzayacaktı. Siyah-beyazlılar bu opsiyonun kaldırılmasını önerirken Ghezzal'dan ret yanıtı geldi. 31 yaşındaki futbolcu sözleşmesine bağlı kalacağını yönetime iletti.

17 MAÇTA FORMA GİYDİ

Sakatlıklar nedeniyle 2 sezondur sahalardan sık sık uzak kalan Ghezzal, bu sezon tüm kulvarlarda 17 maçta forma şansı buldu. Cezayirli bu maçlar 1 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

SENELİK 2.2 MİLYON EURO KAZANIYOR

Beşiktaş'ın Leicester'dan önce kiralayıp sonra 3 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Ghezzal senelik 2.2 milyon Euro kazanıyor. 

 
 

 

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