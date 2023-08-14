Beşiktaş'ta Cenk Tosun geri döndü

Beşiktaş'ta geçen sezonun son maçında ağır bir sakatlık geçirerek kamp dönemini tedaviyle geçiren Cenk Tosun, Süper Lig'in ilk haftasındaki Fatih Karagümrük maçına yetişti.
Bir süredir takımla birlikte çalışmalara başlayan golcü oyuncu, Fatih Karagümrük karşısında kulübede kendine yer buldu. Siyah-beyazlı oyuncu, bu sezon oynanan Tirana ve Neftçi maçlarında kadroya dahil edilmemişti.
Bir süredir takımla birlikte çalışmalara başlayan golcü oyuncu, Fatih Karagümrük karşısında kulübede kendine yer buldu. Siyah-beyazlı oyuncu, bu sezon oynanan Tirana ve Neftçi maçlarında kadroya dahil edilmemişti.